Эти фразы могут лишить вас прав: ошибки водителей при общении с ГАИ

Юрист предупредила водителей об ошибках при общении с сотрудниками ДПС

0:56 Your browser does not support the audio element. Авто

Елизавета Владимирова, юрист Правового центра "Человек и закон", в интервью журналу "За рулём" рассказала о распространенных ошибках водителей при общении с сотрудниками ДПС, которые могут негативно повлиять на исход беседы.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Во-первых, не стоит говорить фразу "Давайте ваш протокол… или постановление…", так как это показывает вашу неосведомленность и может спровоцировать конфликт. Также избегайте давления на инспектора фразой "Да вы вообще знаете, кого остановили?" и не говорите, что спешите, так как это может привести к негативным последствиям, включая риск лишения прав.

Кроме того, не стоит пытаться давить на жалость или ставить себя в зависимое положение фразой "Вам лучше знать, как это все у вас там оформляется". Юрист также рекомендовала не просить предъявлять ориентировку, так как инспекторы не обязаны этого делать.