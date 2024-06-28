Новое правило: теперь можно остановить эвакуацию, если документы внутри авто

В Госдуме предложили разрешить забирать документы из авто перед эвакуацией

0:58 Your browser does not support the audio element. Авто

В Госдуме России предложили внести изменения в КоАП, запретив эвакуировать транспортное средство, если водитель может предоставить документы, находящиеся внутри авто.

Фото: openverse by Stolbovsky, CC BY-SA 3.0

Этот законопроект подготовил Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, и рассказал о нем в своем Telegram-канале. Законопроект предлагает разрешить автомобилистам забирать документы из транспортного средства во время эвакуации за нарушение ПДД.

В пояснительной записке отмечается, что некоторые водители хранят документы в машине, и в случае эвакуации они не могут их предъявить. Поправки предполагают изменение части 1.1 статьи 27.13 КоАП РФ, чтобы задержание транспортного средства прекращалось, если водитель может предоставить необходимые документы, находящиеся внутри авто.