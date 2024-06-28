Успейте купить: китайские авто в России со скидками до 500 тысяч рублей

Цены на китайские автомобили в России падают: скидки до 30%

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Цены на китайские автомобили в России постепенно снижаются, но в бюджетном сегменте по-прежнему ощущается нехватка машин, сообщили дилеры "Российской газете".

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

В настоящее время покупатели могут получить значительные скидки при покупке китайских авто, экономя до 500 тысяч рублей в зависимости от модели. Средняя стоимость автомобиля в России превышает 2 млн рублей, но официальные дилеры предлагают скидки до 30%. Дилерские центры стремятся привлечь клиентов, предлагая выгодные кредитные условия и программы trade-in, что позволяет приобрести новый китайский автомобиль по цене бюджетного отечественного седана.

В связи с поступлением новых моделей из Китая, в автосалонах устанавливаются специальные цены и значительные скидки, особенно на модели Geely, Chery и Haval. Летний сезон является идеальным временем для покупки китайского автомобиля по привлекательной цене.