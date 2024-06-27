Почему ваши обычные очки могут навредить за рулем: важное предупреждение от врача

Врач-офтальмолог: автомобилистам нужны специальные солнцезащитные очки

0:44 Your browser does not support the audio element. Авто

В солнечную погоду ультрафиолетовое излучение может негативно повлиять на зрение автомобилистов, поэтому важно носить правильные солнцезащитные очки, заявил врач-офтальмолог медцентра "СМ-Клиника" Ислам Биджиев в интервью "Авто Mail. ru".

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Обычные солнцезащитные очки не снижают блики и не увеличивают контраст, в отличие от специальных очков для водителей, которые могут быть как с диоптриями, так и без. Такие очки оснащены специальным фильтром, который снижает риск ослепления и избирательно фильтрует вредный синий свет. Ношение правильных очков снижает риск опасных ситуаций на дорогах, подчеркнул Биджиев.