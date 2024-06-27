Возвращение Skoda в Россию: как это стало возможным

Сергей Пиголкин, основатель автомобильного маркетплейса "CarClick", рассказал порталу "Автовзгляд" о негласном возвращении компании Skoda в Россию через Казахстан.
С лета 2024 года Казахстан стал новым каналом поставки автомобилей Skoda. В городе Костанай на предприятии Allur началась крупноузловая сборка машин Octavia и Kodiaq, мощности завода превышают потребности казахского рынка.
Это указывает на планируемые масштабные поставки в Россию, учитывая участие обеих стран в Таможенном союзе. Официальных документов по этому вопросу пока нет, и автомобили Skoda будут ввозить, как машины из Кыргызстана, после полной оплаты пошлины и утилизационного сбора, что сделает их цену неконкурентоспособной.
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