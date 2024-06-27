Можете ли вы уехать с места ДТП: что говорит закон

Условия для законного отъезда с места ДТП: объяснение автоюриста

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Автоюрист Дмитрий Славнов в интервью "Общественной Службе Новостей" разъяснил, что уехать с места ДТП для доставки пострадавшего в больницу можно только в местности с ограниченными возможностями для скорой помощи.

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В этом случае необходимо сначала связаться с дежурной частью и сообщить об аварии. Верховный суд РФ ранее уточнил, что водитель может покинуть место ДТП, если нет других способов доставить пострадавшего в медучреждение. Славнов подчеркнул важность вызова сотрудников ДПС и скорой помощи, так как только медики знают, как правильно перевозить тяжелых пострадавших.

Если водитель уезжает без уведомления, это считается скрытием с места аварии. Эксперт также отметил риск злоупотребления этим допущением недобросовестными водителями.