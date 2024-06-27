Быстро растущий рынок электрокаров: радость или разочарование

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Автоэксперт Попов оценил тренды на рынке электромобилей

2:44
Авто

Рынок электромобилей в нашей стране активно развивается. Увеличение объемов продаж в этом году вызывает оптимизм у автодилеров: за первые пять месяцев продажи в сегменте выросли в 2,7 раза. Однако автоэксперты иначе оценивают текущую тенденцию. В эксклюзивном интервью NewsInfo. ru независимый автоэксперт Дмитрий Попов выразил мнение, что автомобили с двигателем внутреннего сгорания пока рано списывать со счетов.

Автоэксперт Попов оценил тренды на рынке электромобилей
Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, CC BY-SA 4.0

"Общее количество электромобилей пока крайне мало. У электромобилей есть несколько технологических проблем, которые еще не решены. Первая проблема — они не заряжаются мгновенно, как заправляются автомобили на бензине или газе. Это раз. Тем смешнее выглядит требование о наличии зарядок для электромобилей на каждой бензозаправочной станции. Они приезжают и с грустью минут 40 смотрят, как за это время около 50 автомобилей заправились и уехали, а они стоят и ждут зарядки", — отмечает эксперт.

Еще одна важная проблема — невозможность дальних путешествий. Электромобили подходят только для поездок в пределах 200 км, так как необходимо останавливаться и заряжаться в пути, что занимает время, объясняет аналитик.

Тем не менее, мировая тенденция весьма показательная. По данным Международного энергетического агентства, в прошлом году в мире было продано почти 14 млн электромобилей и гибридов, что на 35% больше, чем годом ранее. Доля таких автомобилей на глобальном авторынке составила 18%.

Лидерами являются Китай, Евросоюз и США. Обороты идут на миллионы. Наша страна пока далека от этой тройки. По данным "Автостата", в РФ в 2023 году продано всего 14,1 тыс. электромобилей. При этом, по оценке специалистов, экологические преимущества электромобилей весьма сомнительны.

"Если посчитать полный углеродный след электромобиля, начиная с добычи нефти, производства электричества и до утилизации литий-ионной батареи, затраты энергии огромны", — рассуждает Дмитрий Попов.

Однако, по мнению участников рынка, в первую очередь представителей китайских производителей электромобилей, продажи будут расти. Также будет развиваться необходимая инфраструктура. А сами модели с увеличением массового производства будут дешеветь, и это станет заметно уже в среднесрочной перспективе.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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