Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аренда торговых площадей в жилом фонде Москвы подорожала на 15% с начала года
Анти-тренды лета 2024: советы от стилиста
Блогерша Лерчек должна ФНС 12 млн рублей
Глава Минобороны приказал разобраться с американскими дронами у Чёрного моря
Ветеринары ответили, можно ли давать кошке сладкое
Мэтт Деймон предупреждал Бена Аффлека о возможном расставании с Дженнифер Лопес
Нефть, выборы и мягкие санкции: что стоит за решениями Байдена
Полина Гагарина показала, как искромётно поёт её дочь Мия
Телеведущая Тодоренко рассказала о составленном Топаловым завещании
Никогда не оставляйте машину без движения: вот что может произойти

Что происходит с автомобилем во время длительного простоя

1:34
Авто

Автоэксперты предупреждают, что длительная стоянка автомобиля без движения вредна не только зимой. Владельцы так называемых "подснежников" часто сталкиваются с множеством проблем. Наиболее очевидная из них — разрядка аккумулятора.

Что происходит с автомобилем во время длительного простоя
Фото: Wikipedia by Download Thousands Of Free Stunning Stock Photos., PDM

Важно помнить, что даже в период простоя продолжают работать сигнализация, бортовой компьютер, электронный блок управления и другие устройства, потребляющие микротоки. При температуре ниже -15 градусов неснятый вовремя аккумулятор может выйти из строя всего за 10 дней. Если нет необходимости часто пользоваться автомобилем, рекомендуется заводить его хотя бы раз в месяц.

Летом солнечные лучи могут повредить шины и щетки стеклоочистителей. За время простоя могут трескаться сальники и резиновые уплотнители, что приводит к утечке масла, антифриза и других технических жидкостей.

Кроме того, могут выйти из строя электрика, пластиковые и металлические детали кузова. Коррозия негативно влияет на детали подвески, тормозной системы, трансмиссии и двигателя.

Моторное масло оседает в картере, а стальные элементы двигателя, взаимодействуя с конденсатом, подвергаются коррозии. Степень износа может быть выше, чем при регулярной эксплуатации автомобиля.

Также "закисают" тормозные колодки, может выйти из строя сцепление, ухудшается состояние моторного масла и снижается качество топлива.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю

МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.

NASA закажет у SpaceX космический корабль для спуска МКС за $843 млн
5 признаков того, что ваша кошка вас обожает
"Я Люблю Тебя" по-кошачьи: 5 признаков того, что кошка к вам привязана
В конце июня обязательно подкормите томаты этим: простое аптечное средство увеличит урожайность
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Демократы, выставляя Байдена в таком свете, издеваются над больным человеком Дмитрий Плотников Как изгоняют журналистов из "демократической европейской Грузии" Дарья Асламова Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
У вас на участке крапива? Стало известно, что это значит для вашей почвы
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Последние материалы
Анти-тренды лета 2024: советы от стилиста
Блогерша Лерчек должна ФНС 12 млн рублей
Глава Минобороны приказал разобраться с американскими дронами у Чёрного моря
Ветеринары ответили, можно ли давать кошке сладкое
Что происходит с автомобилем во время длительного простоя
Мэтт Деймон предупреждал Бена Аффлека о возможном расставании с Дженнифер Лопес
Нефть, выборы и мягкие санкции: что стоит за решениями Байдена
Полина Гагарина показала, как искромётно поёт её дочь Мия
Телеведущая Тодоренко рассказала о составленном Топаловым завещании
Ваш цветник после урагана. Вот как его быстро реанимировать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников