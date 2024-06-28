Никогда не оставляйте машину без движения: вот что может произойти

Что происходит с автомобилем во время длительного простоя

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Автоэксперты предупреждают, что длительная стоянка автомобиля без движения вредна не только зимой. Владельцы так называемых "подснежников" часто сталкиваются с множеством проблем. Наиболее очевидная из них — разрядка аккумулятора.

Фото: Wikipedia by Download Thousands Of Free Stunning Stock Photos., PDM

Важно помнить, что даже в период простоя продолжают работать сигнализация, бортовой компьютер, электронный блок управления и другие устройства, потребляющие микротоки. При температуре ниже -15 градусов неснятый вовремя аккумулятор может выйти из строя всего за 10 дней. Если нет необходимости часто пользоваться автомобилем, рекомендуется заводить его хотя бы раз в месяц.

Летом солнечные лучи могут повредить шины и щетки стеклоочистителей. За время простоя могут трескаться сальники и резиновые уплотнители, что приводит к утечке масла, антифриза и других технических жидкостей.

Кроме того, могут выйти из строя электрика, пластиковые и металлические детали кузова. Коррозия негативно влияет на детали подвески, тормозной системы, трансмиссии и двигателя.

Моторное масло оседает в картере, а стальные элементы двигателя, взаимодействуя с конденсатом, подвергаются коррозии. Степень износа может быть выше, чем при регулярной эксплуатации автомобиля.

Также "закисают" тормозные колодки, может выйти из строя сцепление, ухудшается состояние моторного масла и снижается качество топлива.