Секреты сохранения автомобиля летом: что вы делаете неправильно

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Эксперты объяснили, что нельзя делать с автомобилем летом

1:07
Авто

Сложно найти время года, которое было бы легким для автомобилистов. Зимой низкие температуры могут вызывать проблемы с двигателем. В межсезонье возникают другие трудности: резкие перепады температур и воздействие воды. Лето кажется идеальным временем года, но и оно не лишено проблем из-за жары. В этом месяце автоэксперты рассказали о запрещенных "летних" действиях для автомобилей.

Эксперты объяснили, что нельзя делать с автомобилем летом
Фото: wikipedia by Wil Stewart, PDM

Надолго оставлять авто на солнце
Летом рекомендуется парковать автомобиль в гараже или хотя бы в тени. Иначе лакокрасочное покрытие может пострадать. Постоянное воздействие жары приводит к выцветанию и трещинам краски. Также могут пострадать пластмассовые детали в салоне.

Мойка авто холодной водой
Может возникнуть желание помыть автомобиль холодной водой. Однако это не освежит машину. Напротив, резкие перепады температур могут повредить защитный лак. Никто не хочет, чтобы на поверхности его авто появились трещины, поэтому в жару не стоит мыть машину ледяной водой.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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