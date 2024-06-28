Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Кристина Амус ходит дома в пижаме, выданной в самолёте
Boeing теряет доверие значительной части пассажиров
Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс страдает от аутоиммунного заболевания
Россиянам рассказали, что новое лекарство от ботулизма будет более эффективнее
Трендовые пляжные образы 2024: советы стилиста
Эксперты объяснили, что нельзя делать с автомобилем летом
Супруга тяжелобольного Брюса Уиллиса показала фото с актёром
Омлет в чашке: простой рецепт
Как омолодить куст огурцов
Не дайте себе уснуть за рулем: секреты, о которых вы не знали

Эффективные методы поддержания бодрости во время вождения

1:56
Авто

Как оставаться бодрым за рулем
Каждый водитель должен чувствовать себя бодрым и энергичным во время управления автомобилем. Однако, реальность такова, что многим приходится садиться за руль уставшими и недоспавшими, что крайне опасно. Внимание становится рассеянным, и риск аварий значительно возрастает. Тем не менее, существует несколько быстрых и эффективных способов борьбы с сонливостью.

Эффективные методы поддержания бодрости во время вождения
Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

5 способов избавиться от сонливости

  1. Лимон На первый взгляд, кофе кажется лучшим вариантом для бодрости. Однако лимон может оказаться более эффективным. Достаточно положить кусочек лимона под язык, и через несколько минут вы почувствуете прилив энергии.
  2. Сдавливание мочки уха Если у вас нет под рукой лимона, воспользуйтесь другим методом. Сильно надавите двумя пальцами на нижнюю часть мочки уха. Обычно это помогает взбодриться.
  3. Надавливание на переносицу Если сдавливание мочки уха не дало результата, попробуйте зажать переносицу. Этот метод также может помочь избавиться от сонливости.
  4. Проветривание салона Свежий воздух часто помогает водителю взбодриться. Откройте окна или включите вентиляцию, чтобы поступал свежий воздух.
  5. Разговоры или пение Во время длительных поездок монотонный пейзаж за окном может усыпить водителя. Чтобы этого избежать, разговаривайте с пассажирами или пойте вместе с ними. Главное — не допустить, чтобы разговоры и пение отвлекали вас от дороги.

Главная рекомендация
Если ни один из вышеперечисленных советов не помогает, или вы чувствуете себя настолько сонным, что глаза закрываются сами собой, лучше вообще не садиться за руль. Управлять автомобилем в таком состоянии категорически нельзя.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю

МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.

NASA закажет у SpaceX космический корабль для спуска МКС за $843 млн
5 признаков того, что ваша кошка вас обожает
"Я Люблю Тебя" по-кошачьи: 5 признаков того, что кошка к вам привязана
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
Демократы, выставляя Байдена в таком свете, издеваются над больным человеком Дмитрий Плотников Как изгоняют журналистов из "демократической европейской Грузии" Дарья Асламова Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова
В конце июня обязательно подкормите томаты этим: простое аптечное средство увеличит урожайность
У вас на участке крапива? Стало известно, что это значит для вашей почвы
Правила ухода за тыквой: как правильно формировать куст для максимального урожая
Правила ухода за тыквой: как правильно формировать куст для максимального урожая
Последние материалы
Россиянам рассказали, что новое лекарство от ботулизма будет более эффективнее
Трендовые пляжные образы 2024: советы стилиста
Эксперты объяснили, что нельзя делать с автомобилем летом
Супруга тяжелобольного Брюса Уиллиса показала фото с актёром
Омлет в чашке: простой рецепт
Как омолодить куст огурцов
Эксперты ответили, почему собака наклоняет голову
Джеймс Кэмерон следит за каждой мелочью во время работы над фильмами
Певица Татьяна Буланова назвала траты на туфли безрассудными
Оперная дива Анна Нетребко поделилась семейным фото после новостей о разводе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников