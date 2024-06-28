Не дайте себе уснуть за рулем: секреты, о которых вы не знали

Эффективные методы поддержания бодрости во время вождения

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Как оставаться бодрым за рулем

Каждый водитель должен чувствовать себя бодрым и энергичным во время управления автомобилем. Однако, реальность такова, что многим приходится садиться за руль уставшими и недоспавшими, что крайне опасно. Внимание становится рассеянным, и риск аварий значительно возрастает. Тем не менее, существует несколько быстрых и эффективных способов борьбы с сонливостью.

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5 способов избавиться от сонливости

Лимон На первый взгляд, кофе кажется лучшим вариантом для бодрости. Однако лимон может оказаться более эффективным. Достаточно положить кусочек лимона под язык, и через несколько минут вы почувствуете прилив энергии. Сдавливание мочки уха Если у вас нет под рукой лимона, воспользуйтесь другим методом. Сильно надавите двумя пальцами на нижнюю часть мочки уха. Обычно это помогает взбодриться. Надавливание на переносицу Если сдавливание мочки уха не дало результата, попробуйте зажать переносицу. Этот метод также может помочь избавиться от сонливости. Проветривание салона Свежий воздух часто помогает водителю взбодриться. Откройте окна или включите вентиляцию, чтобы поступал свежий воздух. Разговоры или пение Во время длительных поездок монотонный пейзаж за окном может усыпить водителя. Чтобы этого избежать, разговаривайте с пассажирами или пойте вместе с ними. Главное — не допустить, чтобы разговоры и пение отвлекали вас от дороги.

Главная рекомендация

Если ни один из вышеперечисленных советов не помогает, или вы чувствуете себя настолько сонным, что глаза закрываются сами собой, лучше вообще не садиться за руль. Управлять автомобилем в таком состоянии категорически нельзя.