Как остановить машину, если всё идёт не так? Узнайте секреты автоэкспертов

Существует несколько возможных причин отказа тормозной системы автомобиля. Наиболее часто встречающаяся проблема — это разгерметизация, из-за которой происходит утечка тормозной жидкости.
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Иногда отказ тормозов может быть вызван простыми причинами, например, попаданием под педаль постороннего предмета, такого как бутылка, инструмент или мобильный телефон. Однако в большинстве случаев у водителя нет времени разбираться в причинах неисправности.
Главное — остановить автомобиль. Эксперты делятся советами, как это сделать при отказе тормозов. Эти рекомендации можно найти в различных интернет-источниках.
Автоэксперты предлагают 5 способов остановки автомобиля при отказе тормозов:
Первый способ экстренного торможения заключается в попытке продавить тормозную систему. Если педаль тормоза застопорилась или провалилась, нужно давить на неё ритмичными движениями, похожими на накачивание колеса насосом.
Второй вариант — торможение двигателем. Если продавливание педали не помогло, следует переключаться на пониженные передачи. Делать это нужно постепенно: с третьей передачи на вторую, а затем с второй на первую.
Третий способ — использование "ручника". Торможение должно быть плавным, и данный метод работает только на невысокой скорости. При значительной скорости машину может занести.
Ещё один способ торможения — маневрирование. Перестраиваясь и "качаясь" на дороге, можно снизить скорость. Однако маневрировать на высокой скорости категорически нельзя.
Заключительный способ — использование препятствия. Можно воспользоваться помощью другого водителя, который подставит бампер, или остановиться на обочине. Такие действия рекомендуется выполнять только опытным водителям.