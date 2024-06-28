Как остановить машину, если всё идёт не так? Узнайте секреты автоэкспертов

Основные способы остановки автомобиля при отказе тормозной системы

1:56 Your browser does not support the audio element. Авто

Существует несколько возможных причин отказа тормозной системы автомобиля. Наиболее часто встречающаяся проблема — это разгерметизация, из-за которой происходит утечка тормозной жидкости.

Фото: Own work by Dan Lindsay, PDM

Иногда отказ тормозов может быть вызван простыми причинами, например, попаданием под педаль постороннего предмета, такого как бутылка, инструмент или мобильный телефон. Однако в большинстве случаев у водителя нет времени разбираться в причинах неисправности.

Главное — остановить автомобиль. Эксперты делятся советами, как это сделать при отказе тормозов. Эти рекомендации можно найти в различных интернет-источниках.

Автоэксперты предлагают 5 способов остановки автомобиля при отказе тормозов: