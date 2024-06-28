Почему ваше моторное масло не работает летом

Как погодные условия влияют на моторное масло вашего автомобиля

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Многие автомобилисты считают, что замену моторного масла следует производить исключительно по пробегу. Однако опытные водители рекомендуют учитывать и смену сезонов. Причина в том, что в холодное время года требуется одно масло, а в жаркую погоду — совсем другое.

Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Это объясняется просто: погодные условия значительно влияют на свойства моторного масла.

Что важно помнить водителям

Каждому автолюбителю следует запомнить простое, но важное правило: зимой нужно использовать максимально жидкое моторное масло, а летом — более густое.

Поэтому с наступлением лета владельцам автомобилей необходимо заменить текущее моторное масло на более густое.

При высокой температуре воздуха моторное масло имеет тенденцию разжижаться. Если масло изначально более густое, оно сохранит свои свойства и будет эффективно работать даже в жару. Это поможет избежать повреждений деталей двигателя.