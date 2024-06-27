Опытные водители рассказали, как легко и быстро убрать царапину с машины самостоятельно

Как убрать царапину с авто своими руками

Устранение царапин на автомобиле с помощью подручных средств может быть довольно простым процессом, если царапина небольшая.

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Прежде чем начать устранение царапин, убедитесь, что поверхность автомобиля чистая. Оцените глубину царапины. Если царапина не прошла через лакокрасочное покрытие и ограничивается только верхним слоем краски, то есть шанс устранить её самостоятельно.

Нанесите небольшое количество полировочной пасты на мягкую ткань или губку. Аккуратно полируйте царапину, двигаясь вдоль неё. Используйте легкое давление, чтобы не повредить окружающую область. Полируйте до тех пор, пока царапина не станет менее заметной.

После полировки протрите обработанную область чистой тканью и нанесите защитный воск или полироль для сохранения блеска и защиты поверхности.

Помните, что этот метод подходит только для мелких царапин, которые не прошли через лакокрасочное покрытие. Если царапина глубокая или прошла через лак, лучше обратиться к профессионалам для устранения.