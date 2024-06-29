Секретная кнопка: вот куда надо нажать, чтобы сократить расход бензина — эксперты

Водителям рассказали, какое оборудование и системы в машине расходуют топливо

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Опытные водители, которые внимательно следят за расходом топлива, знают, что работающий кондиционер значительно увеличивает потребление бензина. Это связано с тем, что компрессор кондиционера, являющийся ключевой частью системы, приводится в действие двигателем через ремень. Давайте разберемся, как это влияет на расход топлива.

Фото: wikimedia.org by Rama, CC BY 2.0

По данным экспертов из немецкой автомобильной организации ADAC, работающий кондиционер в условиях городского движения увеличивает расход топлива до 20%, что эквивалентно примерно одному литру топлива. На трассе этот показатель снижается до 6% (примерно 0,3 литра на 100 км).

Эти расчеты основаны на примере автомобиля с средним расходом топлива в пять литров на 100 км, что является достаточно экономичным показателем. В среднем считается, что включенный кондиционер увеличивает расход топлива на 10-15%.

Кроме кондиционера, на расход топлива также влияет другое оборудование и системы автомобиля. Хотя они питаются от электричества, оно вырабатывается аккумулятором, который заряжается от генератора, приводимого в действие двигателем. Таким образом, повышенное потребление электроэнергии также приводит к увеличению расхода бензина. Эксперты ADAC подсчитали, что каждые 100 Вт потребляемой электроэнергии увеличивают расход топлива в среднем на 0,1 литра на 100 км.

С введением в 2010 году в России обязательного использования дневных ходовых огней круглый год, экономия топлива и потребление электроэнергии стали актуальными вопросами для водителей.

Некоторые пытались экономить, используя габаритные огни или противотуманные фары, другие устанавливали дневные ходовые огни с потреблением энергии около 8 Вт (для светодиодов), в то время как использование ближнего света совместно с другими связанными огнями потребляло около 200 Вт. Таким образом, можно было сэкономить до 0,2 литра топлива на 100 км.