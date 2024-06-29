Эту кнопку лучше не трогать: вот что будет с машиной, если нажмёте Start-Stop на ходу

При нажатии кнопки Start-Stop можно потерять контроль над машиной

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Непредсказуемые последствия могут возникнуть при нажатии кнопки Start-Stop в автомобиле во время движения, сообщил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

Фото: Wikipedia by Prayitno

Он объяснил, что для срабатывания кнопки необходимо нажать педаль тормоза. В момент торможения нажатие кнопки приведет к остановке двигателя. Специалист отметил, что в современных автомобилях предусмотрены различные защиты от случайных нажатий.

Однако, если нажать кнопку на высокой скорости, это может не привести к каким-либо последствиям. Все зависит от конкретной модели автомобиля.

После нажатия кнопки может произойти сбой в системе защиты, в результате чего заглохнет двигатель, перестанут работать усилитель руля и вакуумный усилитель тормозов, что может привести к потере управления. В то же время электронный блок управления (ЭБУ), скорее всего, не переведёт автомобиль в режим "паркинг", и он продолжит двигаться по инерции, добавил Пономарев.