Незначительное превышение скорости теперь под прицелом ГАИ: что вас ждёт

В ГАИ предупредили о наказании за нештрафуемое превышение скорости на 20 км/ч

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Многие российские автомобилисты уже привыкли превышать нештрафуемый порог скорости в 20 км/ч. Однако такое поведение на дороге может привести к серьёзным проблемам. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru рассказал о строгом наказании за незначительное превышение скорости менее чем на 20 км/ч, если водитель окажется виновником ДТП.

Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, CC BY-SA 3.0

За превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителям грозит штраф в размере 500 рублей, а при быстрой оплате — всего 250 рублей. Если скорость превышена на 40-60 км/ч, водителю придется заплатить штраф в размере от 1000 до 1500 рублей, а повторное нарушение увеличит штраф до 2000-2500 рублей. При превышении скорости на 60-80 км/ч возможен штраф в размере 2000-2500 рублей или даже лишение прав.

Самое строгое наказание предусмотрено для тех, кто превышает скорость на 80 км/ч и более. Если нарушение зафиксирует камера, штраф составит 5000 рублей, а если нарушение выявит сотрудник ГИБДД, водителя могут лишить прав. За превышение скорости на 0-20 км/ч штрафов в КоАП нет, что приводит к недооценке серьёзности ситуации многими водителями.

Водитель, воспользовавшийся отсутствием штрафов за превышение скорости на 0-20 км/ч, не наказывается ни камерами, ни инспекторами ГАИ. Однако, если такой водитель становится виновником аварии с пострадавшими, он может столкнуться с полным применением закона вплоть до уголовного наказания.

Например, если автомобилист нарушил правила дорожного движения и столкнулся с пешеходом, переходившим улицу в неположенном месте, ответственность, скорее всего, ляжет на водителя. Однако, если он соблюдал ПДД и его скорость не превышала установленного лимита, возможно более мягкое рассмотрение дела. При анализе материалов происшествия правоохранительные органы учитывают множество факторов.

Поэтому в ГАИ рекомендуют регулярно следить за спидометром и не поддаваться соблазну слегка увеличить скорость. Лишние 5-10 км/ч не сократят значительно время в пути, но могут привести к серьёзным последствиям.