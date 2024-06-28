Застряли в пробке? Есть 3 отличных способа снять напряжение и улучшить состояние

Тренер Симкин назвал 3 упражнения для улучшения концентрации водителя за рулем

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Иногда автомобилистам приходится долго стоять в многокилометровых пробках, и это время можно использовать с пользой для здоровья. Об этом в интервью корреспонденту издания "Газета.Ru" рассказал фитнес-тренер и мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин.

Фото: flickr.com by Sergey Norin, CC BY 2.0

По его словам, существует несколько простых упражнений, которые помогают улучшить концентрацию.

"Главная проблема заключается в том, что длительное пребывание за рулем нарушает кровообращение. Если водитель застрял в пробке, я рекомендую использовать это время для физических упражнений. Первое упражнение — подъемы стоп на носок. Это поможет укрепить икроножные мышцы и улучшить кровообращение. В идеале нужно сделать 20-30 быстрых повторений", — советует тренер.

Второе упражнение — вакуум живота. Нужно максимально втянуть живот к позвоночнику на выдохе. Это упражнение тонизирует мышцы корпуса, поясняет Симкин. Еще одно эффективное упражнение — надувание щек до предела. Нужно задержать дыхание и удерживать это состояние до ощущения дискомфорта, затем резко выдохнуть. Упражнение рекомендуется повторить три-четыре раза, что положительно скажется на концентрации водителя.

Также можно использовать кистевой эспандер — даже минимальная нагрузка эффективно улучшит кровообращение. Для этого достаточно сделать по 15 повторений на каждую руку, заключил тренер.