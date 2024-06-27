Загадки автопрома: какие ещё бренды могут вернуться в Россию вслед за Citroen и Nissan

Ушедшие иномарки: каковы перспективы их возвращения в Россию

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В России начались официальные продажи автомобилей Citroen, собранных в Калуге из китайских машинокомплектов, а также внедорожников Nissan китайского производства под брендом Oting. В связи с этим возникает вопрос: какие другие покинувшие страну марки могут вернуться на российский рынок и в каком формате? Мы обратились к автомобильным дилерам и экспертам за комментариями.

Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika, CC BY-SA 4.0

Директор по развитию компании VERRA Алексей Ветошкин отметил, что полноценное возвращение бренда без участия головного офиса невозможно в текущих реалиях. Он объяснил, что-то, что сейчас происходит на российском автомобильном рынке, когда Nissan возвращается под именем Oting или Citroen C5 Aircross собирается из китайских деталей от компании Dongfeng, является альтернативным путём, но не полноценным возвращением. Одной из причин этого является спрос на автомобили европейских и японских брендов. Однако покупатели пока не готовы полностью переключиться на китайские автомобили. Восстановление доверия к бренду требует значительной маркетинговой поддержки.

Директор по продажам и маркетингу "Санрайз Групп" Михаил Попов добавил, что схема с Citroen C5 Aircross довольно рискованная, так как запчасти поступают на завод из различных стран. Появление в России Oting Paladin связано с более сложной схемой, включающей несколько производителей. В этой схеме риски поставок ниже, чем у Citroen, но это всё равно не настоящее возвращение бренда.

Шеф-редактор Радио "Автодор" Игорь Моржаретто отметил, что возвращение любимых брендов в Россию, пусть и под другими именами, положительно, но связано с рисками, в том числе санкциями. Он подчеркнул, что важным будет объяснить покупателям, что качество автомобилей не пострадало от переименования, а также предложить адекватные цены.

Коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский подчеркнул, что для возвращённых иномарок важно восстановить доверие потребителей и обеспечить бесперебойные поставки запчастей. Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH, добавил, что успешное возвращение брендов возможно, но требует поддержки и адаптации к новым условиям.

Директор департамента продаж новых автомобилей "РОЛЬФ" Николай Иванов отметил, что китайские производители выкупили права и технологии у Nissan и Citroen и собирают автомобили под другими юридическими лицами. Возвращение брендов в традиционном виде зависит от геополитики и санкционного давления.