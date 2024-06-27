Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Омарова: прогулки помогут пережить магнитные бури
Екатерина Варнава сообщила, что у неё был бытовой алкоголизм
Звание ветерана труда даёт право на льготы и выплаты от государства
В Боливии была предпринята неудачная попытка госпереворота. Какой итог операции?
Москва лидирует по количеству ДТП с общественным транспортом
Какие блюда уличной еды предпочитают россияне
LiDAR обнаружил потерянные поселения майя в Мексике
Стало известно, почему кот не принимает нового члена семьи
Шок на валютном рынке: что будет с курсом рубля
Загадки автопрома: какие ещё бренды могут вернуться в Россию вслед за Citroen и Nissan

Ушедшие иномарки: каковы перспективы их возвращения в Россию

2:53
Авто

В России начались официальные продажи автомобилей Citroen, собранных в Калуге из китайских машинокомплектов, а также внедорожников Nissan китайского производства под брендом Oting. В связи с этим возникает вопрос: какие другие покинувшие страну марки могут вернуться на российский рынок и в каком формате? Мы обратились к автомобильным дилерам и экспертам за комментариями.

Ушедшие иномарки: каковы перспективы их возвращения в Россию
Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika, CC BY-SA 4.0

Директор по развитию компании VERRA Алексей Ветошкин отметил, что полноценное возвращение бренда без участия головного офиса невозможно в текущих реалиях. Он объяснил, что-то, что сейчас происходит на российском автомобильном рынке, когда Nissan возвращается под именем Oting или Citroen C5 Aircross собирается из китайских деталей от компании Dongfeng, является альтернативным путём, но не полноценным возвращением. Одной из причин этого является спрос на автомобили европейских и японских брендов. Однако покупатели пока не готовы полностью переключиться на китайские автомобили. Восстановление доверия к бренду требует значительной маркетинговой поддержки.

Директор по продажам и маркетингу "Санрайз Групп" Михаил Попов добавил, что схема с Citroen C5 Aircross довольно рискованная, так как запчасти поступают на завод из различных стран. Появление в России Oting Paladin связано с более сложной схемой, включающей несколько производителей. В этой схеме риски поставок ниже, чем у Citroen, но это всё равно не настоящее возвращение бренда.

Шеф-редактор Радио "Автодор" Игорь Моржаретто отметил, что возвращение любимых брендов в Россию, пусть и под другими именами, положительно, но связано с рисками, в том числе санкциями. Он подчеркнул, что важным будет объяснить покупателям, что качество автомобилей не пострадало от переименования, а также предложить адекватные цены.

Коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский подчеркнул, что для возвращённых иномарок важно восстановить доверие потребителей и обеспечить бесперебойные поставки запчастей. Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH, добавил, что успешное возвращение брендов возможно, но требует поддержки и адаптации к новым условиям.

Директор департамента продаж новых автомобилей "РОЛЬФ" Николай Иванов отметил, что китайские производители выкупили права и технологии у Nissan и Citroen и собирают автомобили под другими юридическими лицами. Возвращение брендов в традиционном виде зависит от геополитики и санкционного давления.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Эксперты рассказали, почему кошки будят своих владельцев
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 основные причины
От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей
Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению
Мукомель; "Мигранты занимают те рабочие места, куда не идут россияне" Дмитрий Плотников Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Уже на следующий день не вспомнят: сколько времени нужно кошке, чтобы забыть вас
Россия пригрозила ударами, Копенгаген закрывает тренинги украинцев на F-16
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Последние материалы
Стало известно, почему кот не принимает нового члена семьи
Шок на валютном рынке: что будет с курсом рубля
Завтраки для быстрого снижения веса
Tesla из-за дворников отзовёт 11,7 тыс. электрических пикапов Cybertruck
Почему стоит украсить сад цветущими деревьями?
Куриный бульон станет вкуснее, если добавить в него пряности
Для одобрения ипотеки в Москве зарплата должна быть не меньше 400 тысяч ₽
Трусова и Игнатов сообщили, что отнесли заявление в ЗАГС
Терапевт Тен: диспансеризация включает 7 исследований на рак
Стартовали съёмки ромкома "Постучись в мою Тверь" с Павлом Прилучным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников