Hyundai представляет Inster: электрокар, который изменит правила игры

Hyundai продолжает расширять свою линейку SUV. Недавно корейский автогигант представил новый полностью электрический кроссовер Inster, основанный на малолитражной модели Hyundai Casper. Новинка отличается уникальным дизайном, увеличенной колесной базой и оригинальным интерьером. В отличие от Casper, который доступен только в Корее, Inster будет продаваться также в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что делает его глобальной моделью.
Hyundai Inster имеет длину 3825 мм, ширину 1610 мм и высоту 1575 мм, с колесной базой 2580 мм. Объем багажника составляет 280 литров. Новинка станет прямым конкурентом Toyota Aygo X и Suzuki Ignis.
В зависимости от комплектации кроссовер может быть оснащен беспроводной зарядкой, атмосферной подсветкой салона, подогревом передних сидений, люком в крыше и полным набором систем безопасности.
Базовая версия Hyundai Inster оснащена одним электродвигателем мощностью 95 л. с. с крутящим моментом 147 Нм. Аккумуляторная батарея емкостью 42 кВт·ч обеспечивает запас хода более 300 км без подзарядки.
Версия Hyundai Inster Long Range оснащена более мощным электродвигателем на 115 л. с. и батареей емкостью 49 кВт·ч, что обеспечивает дальность поездки в 355 км.
Новый Inster поступит в продажу в Корее этим летом, после дебюта на Международной выставке мобильности в Пусане в 2024 году. Позже модель будет постепенно появляться в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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