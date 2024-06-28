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Hyundai представляет Inster: электрокар, который изменит правила игры

Компания Hyundai представила новый кроссовер Hyundai Inster

2:03
Авто

Hyundai продолжает расширять свою линейку SUV. Недавно корейский автогигант представил новый полностью электрический кроссовер Inster, основанный на малолитражной модели Hyundai Casper. Новинка отличается уникальным дизайном, увеличенной колесной базой и оригинальным интерьером. В отличие от Casper, который доступен только в Корее, Inster будет продаваться также в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что делает его глобальной моделью.

Компания Hyundai представила новый кроссовер Hyundai Inster
Фото: flickr.com by loubeat, CC BY 2.0

Hyundai Inster имеет длину 3825 мм, ширину 1610 мм и высоту 1575 мм, с колесной базой 2580 мм. Объем багажника составляет 280 литров. Новинка станет прямым конкурентом Toyota Aygo X и Suzuki Ignis.

В зависимости от комплектации кроссовер может быть оснащен беспроводной зарядкой, атмосферной подсветкой салона, подогревом передних сидений, люком в крыше и полным набором систем безопасности.

Базовая версия Hyundai Inster оснащена одним электродвигателем мощностью 95 л. с. с крутящим моментом 147 Нм. Аккумуляторная батарея емкостью 42 кВт·ч обеспечивает запас хода более 300 км без подзарядки.

Версия Hyundai Inster Long Range оснащена более мощным электродвигателем на 115 л. с. и батареей емкостью 49 кВт·ч, что обеспечивает дальность поездки в 355 км.

Новый Inster поступит в продажу в Корее этим летом, после дебюта на Международной выставке мобильности в Пусане в 2024 году. Позже модель будет постепенно появляться в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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