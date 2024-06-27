Гонки в городе: почему выбирать машину по мощности — плохая идея

В ГАИ назвали пять причин не покупать машину с мощным двигателем

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Выбор автомобиля исключительно по его двигательной мощности остаётся популярным среди многих молодых водителей. В интервью для портала njcar. ru представитель ГАИ объяснил, почему мощность двигателя не должна быть основным фактором при покупке автомобиля.

Фото: Own work by Cllackr is licensed under public domain

Поиск адреналина и желание достигать высоких скоростей само по себе не осуждается, но это должно осуществляться на специальных треках под наблюдением специалистов, а не на общественных дорогах. Только на гоночных трассах спортивные автомобили могут на полную мощь использовать свои двигатели. В городских условиях мощный автомобиль не только не практичен, но и может быть неразумным выбором.

Каждая дополнительная лошадиная сила увеличивает стоимость автомобиля и обслуживания, в том числе налог на транспорт. Более того, мощный двигатель потребляет больше топлива, что приводит к частым посещениям заправочных станций и увеличению расходов на бензин.

Мощные двигатели часто имеют более короткий срок службы по сравнению с менее мощными аналогами, особенно если они используют турбонаддув без увеличения объема. Это делает их менее долговечными и потенциально более дорогими в обслуживании.

Существует также риск нарушения ПДД из-за склонности мощных автомобилей к быстрой езде, что может привести к штрафам и даже серьёзным авариям, особенно при превышении скорости. На большинстве российских трасс максимальная скорость ограничена до 90 или 110 км/ч, а в городах — до 40 или 60 км/ч, подчеркивают в ГАИ.