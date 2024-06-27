Как профи управляют мелкими царапинами: советы, которые изменят ваш подход к уходу за авто

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Как убрать небольшую царапину на поверхности авто

1:11
Авто

Многие новички за рулем воспринимают появление даже мелких повреждений на кузове как катастрофу.

Как убрать небольшую царапину на поверхности авто
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Из-за этого они прилагают максимум усилий, чтобы сохранить идеальное состояние лакокрасочного покрытия своего автомобиля.

Тем не менее, опытные водители осознают, что полностью избежать царапин невозможно: со временем они неизбежно появляются.

Если царапины не слишком глубоки, их можно эффективно скрыть.

Почему перекрашивание не всегда лучшее решение:

Хотя перекрашивание может сделать дефекты менее заметными, подбор идеально совпадающего цвета может быть сложным. Небольшая ошибка в оттенке сделает ремонтное место слишком заметным.

К тому же, стоимость краски может быть высокой, и многие водители не захотят тратиться на ремонт мелкой царапины.

Альтернативное решение:

Использовать лак для ногтей — более простой и экономичный способ. Это средство доступно по цене, имеет множество оттенков, что упрощает подбор цвета.

Даже если цвет оказался не тем, лак легко удалить и попробовать другой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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