Как профи управляют мелкими царапинами: советы, которые изменят ваш подход к уходу за авто

Многие новички за рулем воспринимают появление даже мелких повреждений на кузове как катастрофу.
Из-за этого они прилагают максимум усилий, чтобы сохранить идеальное состояние лакокрасочного покрытия своего автомобиля.
Тем не менее, опытные водители осознают, что полностью избежать царапин невозможно: со временем они неизбежно появляются.
Если царапины не слишком глубоки, их можно эффективно скрыть.
Почему перекрашивание не всегда лучшее решение:
Хотя перекрашивание может сделать дефекты менее заметными, подбор идеально совпадающего цвета может быть сложным. Небольшая ошибка в оттенке сделает ремонтное место слишком заметным.
К тому же, стоимость краски может быть высокой, и многие водители не захотят тратиться на ремонт мелкой царапины.
Альтернативное решение:
Использовать лак для ногтей — более простой и экономичный способ. Это средство доступно по цене, имеет множество оттенков, что упрощает подбор цвета.
Даже если цвет оказался не тем, лак легко удалить и попробовать другой.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.