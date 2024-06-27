Как предотвратить возгорание автомобиля в жару

Автоэксперт Криволуцкий: в жару машина может загореться из-за протечки топлива

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Возникновение пожара в автомобиле во время жары является одним из самых непредвиденных и опасных рисков. Иван Криволуцкий, директор автосервиса SGmaster, поделился с порталом NGS24 советами о том, как предотвратить пожар.

Фото: flickr.com by Tony Webster is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Прежде всего, эксперт рекомендует регулярно осматривать автомобиль, в том числе под капотом. Особое внимание следует уделять шлангам, так как именно из-за их повреждений часто происходят возгорания, вызванные утечкой топлива.

Иван Криволуцкий также отметил, что иногда возгорание может начаться из-за попадания масла на выхлопную трубу. Важно своевременно проверять наличие подтеков масла и топлива, а также наличие трещин в топливной системе и резиновых соединениях.

Для предотвращения перегрева салона в жару, специалист советует использовать на лобовом стекле специальный светоотражающий ковер, который эффективно отражает солнечные лучи и помогает поддерживать комфортную температуру внутри машины, когда она припаркована.

Наконец, Иван призывает не забывать о безопасности: регулярно промывать радиаторы охлаждения и кондиционера, а также всегда иметь в машине исправный огнетушитель для быстрого реагирования в случае возгорания.