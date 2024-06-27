Как предотвратить возгорание автомобиля в жару

Возникновение пожара в автомобиле во время жары является одним из самых непредвиденных и опасных рисков. Иван Криволуцкий, директор автосервиса SGmaster, поделился с порталом NGS24 советами о том, как предотвратить пожар.
Прежде всего, эксперт рекомендует регулярно осматривать автомобиль, в том числе под капотом. Особое внимание следует уделять шлангам, так как именно из-за их повреждений часто происходят возгорания, вызванные утечкой топлива.
Иван Криволуцкий также отметил, что иногда возгорание может начаться из-за попадания масла на выхлопную трубу. Важно своевременно проверять наличие подтеков масла и топлива, а также наличие трещин в топливной системе и резиновых соединениях.
Для предотвращения перегрева салона в жару, специалист советует использовать на лобовом стекле специальный светоотражающий ковер, который эффективно отражает солнечные лучи и помогает поддерживать комфортную температуру внутри машины, когда она припаркована.
Наконец, Иван призывает не забывать о безопасности: регулярно промывать радиаторы охлаждения и кондиционера, а также всегда иметь в машине исправный огнетушитель для быстрого реагирования в случае возгорания.
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