Эти два двигателя являются самыми беспроблемными в мире

Автоэксперты HotCars назвали брянцам самые надежные двигатели во всем мире

2:01 Your browser does not support the audio element. Авто

Четырехцилиндровые двигатели продолжают оставаться в числе самых предпочитаемых в автомобильной индустрии. Они широко используются в автомобилях различных классов, от экономичных моделей, таких как Honda Civic и Toyota Corolla, до более массивных грузовиков и фургонов. Специалисты автопортала HotCars выделили наиболее достойные внимания четырехцилиндровые двигатели по критериям надежности.

Фото: Own work by Cllackr is licensed under public domain

На первом месте располагается 2,4-литровый двигатель Toyota 22RE с мощностью 105 лошадиных сил, который был введен в эксплуатацию в 1985 году и использовался в таких автомобилях, как Toyota Hilux и 4Runner. Этот двигатель зарекомендовал себя как чрезвычайно надежный после многочисленных испытаний на прочность. Тем не менее, существуют уязвимые места, такие как передние сальники, подверженные трещинам и утечкам, и прокладки головки блока, требующие замены после 160 тысяч километров пробега.

Второе место занимает двигатель Honda K24, который ставится на модели Honda начиная с 2000-х годов. Хотя этот двигатель также высоко ценится за надежность, у него есть несколько изъянов, таких как преждевременный износ выпускного распредвала и потенциальные течи сальников. Проблемы также могут возникнуть с нагаром на уплотнениях и впускных клапанах, вызывая увеличение расхода топлива и снижение мощности. Однако в общем и целом двигатель Honda K24 признан за его долговечность и надежность.

Так, двигатели Toyota 22RE и Honda K24 подтвердили свою репутацию как одни из самых надежных четырехцилиндровых агрегатов на рынке, несмотря на некоторые недостатки. Их долговечность и производительность делают их превосходным выбором для разнообразных автомобилей.