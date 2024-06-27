Что будет с двигателем, если менять в нем масло вдвое реже, чем рекомендовано

Для многих владельцев автомобилей использование качественного моторного масла является абсолютной необходимостью. В то же время существуют водители, которые даже не помнят, когда последний раз меняли масло в своих авто. И те, и другие продолжают эксплуатировать свои транспортные средства без очевидных проблем в выбранном режиме. Возникает вопрос: действительно ли нет ничего страшного в замене масла гораздо реже, чем рекомендуется?
Некоторые автомобильные эксперты утверждают, что регулярная замена масла столь же важна, как смена постельного белья. Пропустить эту процедуру на месяц может не привести к катастрофе, но систематическое игнорирование может серьёзно сказаться на состоянии. Похожая ситуация и с моторным маслом.
Средний рекомендуемый интервал замены масла для современных моделей автомобилей составляет примерно 10 000-12 000 километров, а для некоторых типов двигателей этот период может быть увеличен до 15 000 километров.
Когда производители уверяют, что двигатель будет работать отлично с интервалом замены масла в 15 000 км, владельцам остаётся только верить этим утверждениям.
Однако факты таковы, что большинство современных двигателей легковых автомобилей работают с аналогичными параметрами, используя схожие технологии. Так как же одинаковый механизм может функционировать удовлетворительно с такими разными межсервисными интервалами?
Что произойдёт, если не заменить масло на 15 000, а потом и на 20 000 или даже 30 000 километров? Гендиректор компании "РусМото" Владислав Давыденко объясняет:
— Если взять нормальный рабочий двигатель, например, от АВТОВАЗа, залить в него качественное масло и забыть о нём на 30 000 километров, не нагружая двигатель излишне, есть большая вероятность, что он выдержит такое обращение без последствий. Я не призываю к такому подходу, но вероятность благополучного исхода довольно высока.
Однако, если вы забудете о масле на долгий срок, потом потребуется провести несколько циклов замены масла чаще, чем рекомендуется — каждые 2000-3000 километров. Это поможет освежить масло и очистить двигатель от накопленной грязи.
Но если мотор имеет мощность 100 л. с. и более на литр рабочего объема, такая стратегия будет неприемлема. Высокофорсированные двигатели не выдержат такого режима и потребуют капитального ремонта, подчеркивает Давыденко.
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