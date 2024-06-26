Тревожные сигналы вашего авто: как не потерять колесо на полном ходу

Как понять, что автомобиль скоро потеряет колесо: 3 опасных признака

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Потеря колеса — чрезвычайно опасное событие, которое может вызвать серьёзные дорожные аварии.

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Для избежания таких инцидентов важно знать предвестники потери колеса. Осведомлённость о возможных проблемах с автомобилем поможет водителю своевременно реагировать и предотвратить несчастные случаи.

Какие же сигналы должен улавливать автомобилист?

Странные звуки

Заметив, что ускоряющийся автомобиль издает гул или стук, следует немедленно осмотреть подвеску. Возможные проблемы могут включать дисбаланс колёс и износ подшипника ступицы, что требует срочного ремонта.

Отклонение машины от курса

Если автомобиль непредсказуемо заносит, следует остановиться и проверить крепление колеса. Проблемы с подшипником также могут вызвать это поведение.

Вибрация

Ощущение вибрации в рулевом колесе или по всему кузову может указывать на необходимость замены колёсных болтов. Если это игнорировать, колесо может отсоединиться от автомобиля.