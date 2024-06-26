Тревожные сигналы вашего авто: как не потерять колесо на полном ходу

Потеря колеса — чрезвычайно опасное событие, которое может вызвать серьёзные дорожные аварии.
Для избежания таких инцидентов важно знать предвестники потери колеса. Осведомлённость о возможных проблемах с автомобилем поможет водителю своевременно реагировать и предотвратить несчастные случаи.
Какие же сигналы должен улавливать автомобилист?
Странные звуки
Заметив, что ускоряющийся автомобиль издает гул или стук, следует немедленно осмотреть подвеску. Возможные проблемы могут включать дисбаланс колёс и износ подшипника ступицы, что требует срочного ремонта.
Отклонение машины от курса
Если автомобиль непредсказуемо заносит, следует остановиться и проверить крепление колеса. Проблемы с подшипником также могут вызвать это поведение.
Вибрация
Ощущение вибрации в рулевом колесе или по всему кузову может указывать на необходимость замены колёсных болтов. Если это игнорировать, колесо может отсоединиться от автомобиля.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.