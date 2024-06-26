Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Госдума готовится создать единый реестр риелторской деятельности
Эксперты ответили, готовы ли вы завести собаку
Украинские рэперы отменили концерты в России
Стало известно, могут ли кошки сочувствовать хозяину
Цитрусы и бобовые способны укрепить волосы
Учёные обнаружили свидетельство альтруизма неандертальцев
Эти деревья могут испортить ваш идеальный сад
Сырники с сыром и зеленью: для тех, кому не нравятся сладкие варианты
Преимущества вытирания лица бумажными полотенцами: здоровье кожи в каждой детали
Тревожные сигналы вашего авто: как не потерять колесо на полном ходу

Как понять, что автомобиль скоро потеряет колесо: 3 опасных признака

1:05
Авто

Потеря колеса — чрезвычайно опасное событие, которое может вызвать серьёзные дорожные аварии.

Как понять, что автомобиль скоро потеряет колесо: 3 опасных признака
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для избежания таких инцидентов важно знать предвестники потери колеса. Осведомлённость о возможных проблемах с автомобилем поможет водителю своевременно реагировать и предотвратить несчастные случаи.

Какие же сигналы должен улавливать автомобилист?

Странные звуки

Заметив, что ускоряющийся автомобиль издает гул или стук, следует немедленно осмотреть подвеску. Возможные проблемы могут включать дисбаланс колёс и износ подшипника ступицы, что требует срочного ремонта.

Отклонение машины от курса

Если автомобиль непредсказуемо заносит, следует остановиться и проверить крепление колеса. Проблемы с подшипником также могут вызвать это поведение.

Вибрация

Ощущение вибрации в рулевом колесе или по всему кузову может указывать на необходимость замены колёсных болтов. Если это игнорировать, колесо может отсоединиться от автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Хотите избавиться от тли на год? Вам нужно всего 20 капель этого средства!
Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 основные причины
От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей
Малек Дудаков: США хотят сказать Москве, что ВСУ стреляли по Крыму сами Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Лето ещё не закончилось: какие цветы посеять в июле для пышного цветения
Принц, спасающий Золушку: 2-летний сын Авербуха и Арзамасовой делает первые шаги на сцене
Принц, спасающий Золушку: 2-летний сын Авербуха и Арзамасовой делает первые шаги на сцене
Последние материалы
Цитрусы и бобовые способны укрепить волосы
Учёные обнаружили свидетельство альтруизма неандертальцев
Эти деревья могут испортить ваш идеальный сад
Сырники с сыром и зеленью: для тех, кому не нравятся сладкие варианты
Как понять, что автомобиль скоро потеряет колесо: 3 опасных признака
Преимущества вытирания лица бумажными полотенцами: здоровье кожи в каждой детали
В Краснодарском крае построят три винодельни
Президент США поздравил "Флориду" с победой в Кубке Стэнли
Южная Африка привлекла более 1,7 млн туристов из-за границы в мае
Армения отказалась от участия в фестивале песни "Славянский базар"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников