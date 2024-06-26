Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля

Эксперт объяснил, почему воздушный фильтр в машине требует частых замен

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Воздушный фильтр — это недорогая деталь, которую обычно заменяют на каждом техническом обслуживании. Однако детальное изучение моторного отсека LADA Niva Legend заставляет задуматься: на корпусе фильтра написано мелким шрифтом — замена каждые 30 000 км. Так когда же все-таки следует менять этот расходный материал? Следовать общепринятой практике или рекомендациям производителя?

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Автовладельцы в России и по всему миру разделяются на две категории: те, кто следует рекомендациям производителя, и те, кто обслуживает автомобиль по собственному усмотрению. При этом существуют как сходства, так и значительные различия в этих подходах.

Примером может служить LADA Niva — настоящая легенда и культовый автомобиль, которых на дорогах России насчитывается сотни тысяч. Как только их не обслуживают: в авторизированных дилерских центрах, специализированных СТО, в гаражах или даже у дома.

Регламент технического обслуживания предполагает замену масла и фильтров каждый год или каждые 10 000 км, а свечи зажигания — в зависимости от их износа и загрязнения, но не реже каждых 30 000 км. К тому же, меняются тормозные колодки и диски. Все остальное ремонтируется по мере поломки. Простота и ремонтопригодность — это основные достоинства этих автомобилей, как и предписывали инженеры прошлых лет.

К тому же, цены на запчасти также выступают значительным преимуществом, благодаря чему можно простить автомобилю недостатки в комфорте и некоторые технические особенности, а также лаконичный дизайн. Недавно в автосалоне, изучая моторный отсек модели "Легенда", было обнаружено неожиданное указание на кожухе воздушного фильтра: замена элемента каждые 30 000 км. Это вызывает удивление.

Без достаточного количества воздуха двигатель не сможет нормально работать, так как кислород необходим для горения топлива. Засоренный фильтр приводит к тому, что двигатель начинает избыточно расходовать топливо, что сказывается на работе мотора.

Если для "Тойоты" рекомендована замена фильтра каждые 10 000 км, для "Митсубиси" — каждые 15 000 км, то для "Нивы" — каждые 30 000 км при стоимости элемента всего 299 рублей. Какой подход следует выбрать? Борис Панфилов, специалист по двигателям из "Альфа Мотор Групп", советует менять фильтр даже чаще, чем каждые 10 000 км, особенно в условиях загрязненных дорог и интенсивной эксплуатации в городских условиях.