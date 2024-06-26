Не дайте себя ослепить: секрет безопасных ночных поездок

Как избежать ослепления фарами машин ночью

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Не все водители знают, что перед наступлением темного времени суток необходимо перевести зеркало заднего вида в другой режим.

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Важно, чтобы зеркало было установлено под другим углом. Если этого не сделать, свет фар автомобилей, следующих позади, будет отражаться в зеркале. Это представляет серьезную опасность ночью: яркий свет может ослепить водителя. В результате водитель не сможет адекватно оценивать дорожную обстановку.

Как включить ночной режим зеркала

В нижней части зеркала находится небольшой рычажок. Нажав на него, можно изменить угол наклона зеркала заднего вида. Это позволит избежать отражения света фар и сделать ночные поездки безопаснее. Чтобы вернуть зеркало в исходное положение, нужно нажать на рычажок снизу вверх. Опытные водители считают эти действия очевидными, но для новичков эти советы могут оказаться очень полезными.



