Ваша безопасность под угрозой: как предотвратить разрушение лобового стекла

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Что делать при появлении скола на лобовом стекле

1:23
Авто

На загородной трассе автовладелец может столкнуться с неприятной ситуацией: если в лобовое стекло машины попадёт камень, на нём образуется скол.

Что делать при появлении скола на лобовом стекле
Фото: freepik.com by jannoon028 is licensed under public domain

Некоторые водители предпочитают игнорировать такие повреждения, особенно если не появилась большая трещина. Однако не стоит брать с них пример.

Если в ветровое стекло попал мелкий предмет, необходимо принять меры. В противном случае может появиться большая трещина, значительно ухудшающая обзор. Возможно, стекло даже лопнет, и водителю придется устанавливать новое. Чтобы избежать такой ситуации, следуйте этим рекомендациям.

Что должен сделать автомобилист

При первой же возможности остановитесь на обочине и оцените степень повреждения. Заклейте место скола клейкой лентой, желательно скотчем, чтобы предотвратить загрязнение. Материал должен быть приклеен без пузырьков.
При первой возможности приобретите состав для заливки сколов в специализированном магазине. Если вы не хотите делать это самостоятельно, обратитесь к профессионалам в сервисный центр.
Если место скола останется чистым, стекло можно будет восстановить, и повреждение не будет заметно. Главное — вовремя принять меры, чтобы скол не превратился в трещину и стекло не раскололось.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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