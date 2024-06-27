Ваша безопасность под угрозой: как предотвратить разрушение лобового стекла

На загородной трассе автовладелец может столкнуться с неприятной ситуацией: если в лобовое стекло машины попадёт камень, на нём образуется скол.
Некоторые водители предпочитают игнорировать такие повреждения, особенно если не появилась большая трещина. Однако не стоит брать с них пример.
Если в ветровое стекло попал мелкий предмет, необходимо принять меры. В противном случае может появиться большая трещина, значительно ухудшающая обзор. Возможно, стекло даже лопнет, и водителю придется устанавливать новое. Чтобы избежать такой ситуации, следуйте этим рекомендациям.
Что должен сделать автомобилист
При первой же возможности остановитесь на обочине и оцените степень повреждения. Заклейте место скола клейкой лентой, желательно скотчем, чтобы предотвратить загрязнение. Материал должен быть приклеен без пузырьков.
При первой возможности приобретите состав для заливки сколов в специализированном магазине. Если вы не хотите делать это самостоятельно, обратитесь к профессионалам в сервисный центр.
Если место скола останется чистым, стекло можно будет восстановить, и повреждение не будет заметно. Главное — вовремя принять меры, чтобы скол не превратился в трещину и стекло не раскололось.
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