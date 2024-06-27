Ваша безопасность под угрозой: как предотвратить разрушение лобового стекла

Что делать при появлении скола на лобовом стекле

1:23 Your browser does not support the audio element. Авто

На загородной трассе автовладелец может столкнуться с неприятной ситуацией: если в лобовое стекло машины попадёт камень, на нём образуется скол.

Фото: freepik.com by jannoon028 is licensed under public domain

Некоторые водители предпочитают игнорировать такие повреждения, особенно если не появилась большая трещина. Однако не стоит брать с них пример.

Если в ветровое стекло попал мелкий предмет, необходимо принять меры. В противном случае может появиться большая трещина, значительно ухудшающая обзор. Возможно, стекло даже лопнет, и водителю придется устанавливать новое. Чтобы избежать такой ситуации, следуйте этим рекомендациям.

Что должен сделать автомобилист

При первой же возможности остановитесь на обочине и оцените степень повреждения. Заклейте место скола клейкой лентой, желательно скотчем, чтобы предотвратить загрязнение. Материал должен быть приклеен без пузырьков.

При первой возможности приобретите состав для заливки сколов в специализированном магазине. Если вы не хотите делать это самостоятельно, обратитесь к профессионалам в сервисный центр.

Если место скола останется чистым, стекло можно будет восстановить, и повреждение не будет заметно. Главное — вовремя принять меры, чтобы скол не превратился в трещину и стекло не раскололось.