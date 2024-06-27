Ваш двигатель может быть на грани: проверьте свечи зажигания на эти симптомы

Признаки неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания

Автоэксперты объяснили, как по состоянию свечей зажигания можно выявить неисправности двигателя внутреннего сгорания.

Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas is licensed under CC BY-SA 2.0

По мнению специалистов, состояние свечей зажигания может указывать на проблемы с двигателем. Если на свечах образуется копоть, а двигатель запускается с трудом или работает нестабильно, это может свидетельствовать о неправильной настройке зажигания или слишком богатой воздушно-топливной смеси.

Появление серо-белого налета на свечах указывает на слишком бедную топливно-воздушную смесь. В этом случае возможен перегрев двигателя или прогорание выпускных клапанов. Эксперты также отметили, что по состоянию свечей можно определить различные неисправности.

Масляный налет явно указывает на попадание моторного масла, которое пригорает при высоких температурах. Причины этого могут быть различными, включая микротрещины в корпусе мотора.

Красно-бурый налет говорит о высоком содержании присадок или использовании некачественного топлива. Если на свечах образуется значительный нарост, это свидетельствует о проникновении масла в цилиндры и его сгорании на электродах. На это могут также указывать повышенный расход топлива и синий дым из выхлопной трубы.

При отсутствии неисправностей свечи обычно имеют желтоватый или коричневый оттенок.



