Ошибки, которые совершают 90% водителей на светофорах: как избежать аварий

Советы для безопасного старта на перекрёстке

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Многие водители привыкли, не оглядываясь по сторонам, сразу нажимать на педаль газа после загорания зелёного света светофора. Это опасная привычка, особенно на перекрёстках.

Фото: Wikipedia by Kryp is licensed under public domain

В большинстве случаев водителю стоит подождать несколько секунд перед началом движения. Иногда можно проехать перекрёсток сразу, но при этом нужно проявлять осторожность и избегать резкого ускорения.

Как должен поступать водитель?

Как только загорелся зелёный сигнал светофора, нужно быстро оценить ситуацию на дороге. Начинать движение нельзя, если на пересекаемой дороге кто-то завершает манёвр. Это часто происходит, когда водитель начал движение на жёлтый свет и не успел пересечь перекрёсток до включения красного сигнала. Также возможно, что кто-то нарушил правила и проехал на красный свет.

Ещё один частый случай — необходимость уступить дорогу пожарной машине, полиции или скорой помощи. Кроме того, может быть, что пешеход всё ещё переходит дорогу.

Водитель обязан подождать, пока пешеход не завершит переход или автомобиль на пересекаемой дороге не закончит манёвр.

Таким образом, водитель не нарушит ПДД и обезопасит себя и своё транспортное средство от возможного столкновения.