Как легко проверить оригинальность автотоваров и скрытые дефекты машины

Ультрафиолетовый фонарик стал востребованным среди автомобилистов благодаря двум нестандартным применениям. Флуоресцентная ультрафиолетовая краска позволяет легко различить оригинальные и поддельные изделия.
С помощью луча ультрафиолетового фонарика можно проверить подлинность масла, фильтров и других автомобильных товаров. На продукции известных брендов часто встречаются ультрафиолетовые метки, подтверждающие оригинальность изделия, что снижает риск покупки контрафакта.
Ещё одна полезная и интересная функция устройства — выявление замененных и отремонтированных кузовных элементов, о которых продавец может умолчать.
Фонарик с длиной волны 365 нм действует как рентген, "просвечивая" верхний слой покрытия. С его помощью можно обнаружить шпаклевку, перекрашенные детали, разные фары и другие скрытые дефекты, о которых владельцы автомобилей не всегда рассказывают.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.