Как легко проверить оригинальность автотоваров и скрытые дефекты машины

Как ультрафиолетовый фонарик помогает автомобилистам в выявлении подделок

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Ультрафиолетовый фонарик стал востребованным среди автомобилистов благодаря двум нестандартным применениям. Флуоресцентная ультрафиолетовая краска позволяет легко различить оригинальные и поддельные изделия.

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С помощью луча ультрафиолетового фонарика можно проверить подлинность масла, фильтров и других автомобильных товаров. На продукции известных брендов часто встречаются ультрафиолетовые метки, подтверждающие оригинальность изделия, что снижает риск покупки контрафакта.

Ещё одна полезная и интересная функция устройства — выявление замененных и отремонтированных кузовных элементов, о которых продавец может умолчать.

Фонарик с длиной волны 365 нм действует как рентген, "просвечивая" верхний слой покрытия. С его помощью можно обнаружить шпаклевку, перекрашенные детали, разные фары и другие скрытые дефекты, о которых владельцы автомобилей не всегда рассказывают.