Спасение для водителей: этот трюк с рулем изменит вашу жизнь

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Как избежать нагрева руля в летнюю жару: простой лайфхак

Авто

Стандартное положение рук на рулевом колесе — "10-2". Это означает, что левая рука находится на позиции, соответствующей 10 часам, а правая — на 2 часах.

Как избежать нагрева руля в летнюю жару: простой лайфхак
Фото: upload.wikimedia.org by Михаил Дугин is licensed under CC BY-SA 4.0

Конечно, некоторые водители выбирают другие способы хвата. Однако чаще всего руки располагаются в верхней части рулевого колеса. Летом это может вызвать неудобства, особенно в жаркие дни, когда руль нагревается под солнцем.

Например, водитель, вернувшись в машину, припаркованную на длительное время, может обнаружить, что руль стал очень горячим.

Как избежать такой ситуации?

Есть простой лайфхак: перед выходом из машины поверните руль на 180 градусов. Тогда нагреваться будет та часть руля, к которой вы обычно не прикасаетесь при вождении.

После возвращения в машину верните руль в исходное положение. Таким образом, верхняя часть руля останется не слишком горячей, и управление автомобилем будет комфортным.


Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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