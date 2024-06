Спасение для водителей: этот трюк с рулем изменит вашу жизнь

Стандартное положение рук на рулевом колесе — "10-2". Это означает, что левая рука находится на позиции, соответствующей 10 часам, а правая — на 2 часах.

Фото: upload.wikimedia.org by Михаил Дугин is licensed under CC BY-SA 4.0