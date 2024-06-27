Эксперты предупреждают: ваша машина может взорваться этим летом

В жаркие дни автомобилистам нужно быть особенно осторожными, особенно при посещении автозаправочных станций. Летом водители часто допускают ошибки, которые могут иметь серьезные последствия. Одна из таких ошибок — заправка топливного бака автомобиля до предела.
Что делают не так многие автомобилисты
Каждый владелец транспортного средства должен знать, что бензин имеет свойство расширяться при высокой температуре. Именно поэтому заправка бака до полного в летний период может быть опасной и привести к вытеканию бензина из резервуара.
Более того, в жаркие дни не следует заполнять бак более чем на 50 процентов. Даже если в баке остается немного свободного места, утечка топлива все равно может произойти. Поэтому, когда температура поднимается выше +30 градусов, бензин должен занимать не более половины объема бака.
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