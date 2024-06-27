Эксперты предупреждают: ваша машина может взорваться этим летом

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Как безопасно заправлять автомобиль в жаркие дни

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Авто

В жаркие дни автомобилистам нужно быть особенно осторожными, особенно при посещении автозаправочных станций. Летом водители часто допускают ошибки, которые могут иметь серьезные последствия. Одна из таких ошибок — заправка топливного бака автомобиля до предела.

Как безопасно заправлять автомобиль в жаркие дни
Фото: wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Что делают не так многие автомобилисты

Каждый владелец транспортного средства должен знать, что бензин имеет свойство расширяться при высокой температуре. Именно поэтому заправка бака до полного в летний период может быть опасной и привести к вытеканию бензина из резервуара.

Более того, в жаркие дни не следует заполнять бак более чем на 50 процентов. Даже если в баке остается немного свободного места, утечка топлива все равно может произойти. Поэтому, когда температура поднимается выше +30 градусов, бензин должен занимать не более половины объема бака.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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