Эксперты предупреждают: ваша машина может взорваться этим летом

Как безопасно заправлять автомобиль в жаркие дни

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В жаркие дни автомобилистам нужно быть особенно осторожными, особенно при посещении автозаправочных станций. Летом водители часто допускают ошибки, которые могут иметь серьезные последствия. Одна из таких ошибок — заправка топливного бака автомобиля до предела.

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Что делают не так многие автомобилисты

Каждый владелец транспортного средства должен знать, что бензин имеет свойство расширяться при высокой температуре. Именно поэтому заправка бака до полного в летний период может быть опасной и привести к вытеканию бензина из резервуара.

Более того, в жаркие дни не следует заполнять бак более чем на 50 процентов. Даже если в баке остается немного свободного места, утечка топлива все равно может произойти. Поэтому, когда температура поднимается выше +30 градусов, бензин должен занимать не более половины объема бака.