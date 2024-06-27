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Неужели это так просто? Как сделать диски автомобиля безупречно чистыми

Секрет ухода за автомобильными дисками

1:01
Авто

Каждому водителю хочется, чтобы диски на его автомобиле оставались чистыми как можно дольше. Однако они быстро покрываются тёмным налётом из-за работы тормозных колодок.

Секрет ухода за автомобильными дисками
Фото: wikipedia by Bogdan M. is licensed under Attribution 2.0 Generic

Многие автомобилисты посещают автомойку, чтобы очистить диски. Там им обычно удаётся вернуть прежний вид. Однако вскоре диски снова могут загрязниться.

Что делать в такой ситуации? Ехать на мойку снова? Опытные водители уверенно говорят: "Нет!" Достаточно обработать загрязнённую поверхность простым средством. Это решит проблему быстро, экономя время и деньги.

Секретное средство

На помощь придёт продукт, который, скорее всего, найдётся в вашем кухонном шкафчике — растительное масло. Немного масла нужно перелить в бутылку с распылителем. Затем опрыскать грязный диск и спустя 15 минут протереть его чистой сухой тканью. Чёрный налёт будет удаляться с удивительной лёгкостью.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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