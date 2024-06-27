Неужели это так просто? Как сделать диски автомобиля безупречно чистыми

Секрет ухода за автомобильными дисками

1:01 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждому водителю хочется, чтобы диски на его автомобиле оставались чистыми как можно дольше. Однако они быстро покрываются тёмным налётом из-за работы тормозных колодок.

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Многие автомобилисты посещают автомойку, чтобы очистить диски. Там им обычно удаётся вернуть прежний вид. Однако вскоре диски снова могут загрязниться.

Что делать в такой ситуации? Ехать на мойку снова? Опытные водители уверенно говорят: "Нет!" Достаточно обработать загрязнённую поверхность простым средством. Это решит проблему быстро, экономя время и деньги.

Секретное средство

На помощь придёт продукт, который, скорее всего, найдётся в вашем кухонном шкафчике — растительное масло. Немного масла нужно перелить в бутылку с распылителем. Затем опрыскать грязный диск и спустя 15 минут протереть его чистой сухой тканью. Чёрный налёт будет удаляться с удивительной лёгкостью.