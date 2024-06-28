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Цены на техобслуживание китайских автомобилей: эксперты озвучили суммы

Эксперт назвала стоимость обслуживания китайских машин

1:31
Авто

Эксперт назвал стоимость ремонта китайских автомобилей в России. Директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова объяснила рост обращений владельцев китайских машин в сервис-центры.

Эксперт назвала стоимость обслуживания китайских машин
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

По её мнению, это связано не с частыми поломками, а с увеличением числа китайских автомобилей на дорогах России.

Согласно данным аналитиков Fit Service, с января по май этого года количество китайских автомобилей младше четырех лет, обслуживаемых в сети, увеличилось более чем вдвое. В категории автомобилей возрастом 6-9 лет их стало на 21% меньше.

Цены на техобслуживание не выросли значительно, всё в пределах инфляции. Средний чек за этот период увеличился на 13%, что составляет почти 8 тысяч рублей. Эксперт объясняет небольшое удорожание услуг тем, что большая часть поступающих в автоцентры автомобилей — новые, которым чаще требуется превентивное техобслуживание, а не ремонт.

Специфических проблем, присущих исключительно китайским автомобилям, не наблюдается. Однако в сети отметили сложности с подбором запчастей и недоступностью технических документов на машины из Китая. Эксперт связывает это с особенностями китайского автопрома, где специфическое отношение к каталогизации запчастей и регламентированию модификаций производства усложняет обслуживание автомобилей для владельцев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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