Haval H3: полный привод и эко-кожа по цене Lada Vesta — стоит ли переплачивать

Haval H3 — новинка на российском рынке, предлагающаяся по начальной цене чуть выше, чем у Lada Vesta, как сообщает журнал "За рулём". Журнал осветил достоинства и спорные моменты этой модели.
Главное преимущество Haval H3 — богатая базовая комплектация, включающая все виды обогревов, широкую цифровизацию, LED-оптику, салон из эко-кожи с перфорацией, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, электропривод пятой двери и многое другое.
Ещё одним плюсом является наличие версий с системой полного привода с муфтой подключения задних колёс от BorgWarner. Однако, по мнению "За рулём", комплектация с AWD достаточно дорогая, что можно считать минусом Haval H3.
Среди достоинств также отметили дизайн кроссовера, высокий клиренс (196 мм) и китайское производство. К недостаткам отнесли отсутствие заднего стеклоочистителя, что ставится под сомнение при таком большом обзоре, и ограниченную географию продаж из-за разделения дилерских центров на Pro и City.
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