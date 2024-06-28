Haval H3: полный привод и эко-кожа по цене Lada Vesta — стоит ли переплачивать

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"За рулём" разобрал преимущества и недостатки нового Haval H3

1:12
Авто

Haval H3 — новинка на российском рынке, предлагающаяся по начальной цене чуть выше, чем у Lada Vesta, как сообщает журнал "За рулём". Журнал осветил достоинства и спорные моменты этой модели.

"За рулём" разобрал преимущества и недостатки нового Haval H3
Фото: Wikipedia by order_242, CC BY-SA 2.0

Главное преимущество Haval H3 — богатая базовая комплектация, включающая все виды обогревов, широкую цифровизацию, LED-оптику, салон из эко-кожи с перфорацией, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, электропривод пятой двери и многое другое.

Ещё одним плюсом является наличие версий с системой полного привода с муфтой подключения задних колёс от BorgWarner. Однако, по мнению "За рулём", комплектация с AWD достаточно дорогая, что можно считать минусом Haval H3.

Среди достоинств также отметили дизайн кроссовера, высокий клиренс (196 мм) и китайское производство. К недостаткам отнесли отсутствие заднего стеклоочистителя, что ставится под сомнение при таком большом обзоре, и ограниченную географию продаж из-за разделения дилерских центров на Pro и City.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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