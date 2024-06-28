Проблемы Geely Coolray: что скрывают подержанные кроссоверы с пробегом до 150 тыс. км

Автоэксперт Зиновьев рассказал о проблемах Geely Coolray с пробегом

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Geely Coolray продаётся в России с весны 2020 года, и на вторичном рынке можно найти модели с пробегами от 100 до 150 тысяч километров по цене от 1,8 до 2 миллионов рублей. Эксперт из журнала "За рулём" Сергей Зиновьев поделился информацией о недостатках подержанных кроссоверов.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

По словам Зиновьева, дорестайлинговые версии Geely Coolray оснащены трёхцилиндровым двигателем JLH-3G15TD (1,5 литра, 150 л. с.), который имеет ряд проблем. Этот двигатель отличается повышенным расходом масла, форсунками, требующими регулярной очистки, и слабым ременным приводом ГРМ, который редко служит более 100 тысяч километров. Также известны случаи дефектных шатунов, которые приходится заменять по гарантии.

В 2022 году модель получила четырёхцилиндровый двигатель BHE15-EFZ 1.5 (172, 174 л. с.) с цепным приводом ГРМ, который может прослужить от 220 до 250 тысяч километров.

Оба двигателя работают в паре с роботизированными коробками передач 7DCT330 или 7DCT300 от компании Getrag. "Срок их службы примерно соответствует ресурсу двигателей. Конструкция и типичные неисправности аналогичны другим роботизированным коробкам передач: не все выдерживают пробег в 150 тысяч километров", — отмечает журнал.

Geely Coolray не обладает хорошей адаптацией к российской зиме: часто возникают проблемы с электроникой, неэффективен обогрев зоны дворников, отказывают газовые упоры багажника, передние амортизаторы становятся жесткими и проседают. Также ступичные подшипники служат недолго.

Одним из главных недостатков Geely Coolray эксперт назвал слабую антикоррозионную стойкость: сколы и царапины быстро покрываются ржавчиной.