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Покупатели не заметят: цены на автомобили поднимаются медленно и верно — автоэксперт

Автоэксперт Васильев призвал не ждать снижения цен на автомобили в России

2:57
Авто

Цены на автомобили в истории только росли, поэтому ожидать их снижения не стоит. Однако, резкого роста также не предвидится из-за усиливающейся конкуренции на рынке, отметил автоэксперт и журналист Егор Васильев в интервью порталу Newsinfo.

Автоэксперт Васильев призвал не ждать снижения цен на автомобили в России
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"История практически не знает случаев, когда цены на машины активно снижались. Напротив, они всегда активно растут. В общем, мобильность становится все дороже и, как правило, премиальнее", — прокомментировал эксперт перспективы изменения цен на автомобили в будущем.

По мнению Васильева, постоянное появление новых моделей и брендов создает интенсивную конкуренцию, особенно в ценовом сегменте, что потенциально выгодно для потребителей.

"Каждый месяц на рынке появляются одна-две новые модели, и даже периодически — новые автопроизводители. Это приводит к активной конкуренции, главным образом в ценовом сегменте. Так что цены на автомобили будут расти, но не такими пугающими темпами, чтобы это вызывало тревогу у потребителей", — добавил он.

Васильев также отметил, что "АвтоВАЗ" повышает свои цены, чтобы занять более маржинальный сегмент. Однако конкуренция в области выше двух миллионов рублей для отечественных автомобилей очень сложна. Китайские автопроизводители в этом ценовом сегменте предлагают значительно более высокий уровень оснащения.

Поэтому "Лада" будет стараться удерживать свою долю рынка ниже средней стоимости китайских автомобилей, но не сильно.

Егор Васильев сравнил покупателей с лягушками, которые не замечают, как варятся на медленном огне. По его мнению, обычные покупатели не будут замечать дальнейшего "вялого" роста цен на автомобили.

"Я думаю, что цены на автомобили будут подниматься медленно и постепенно, незаметно для потребителя, как лягушка, которую варят на медленном огне", — отметил он.

Эксперт указал на несколько причин постоянного роста цен на автомобили, что, по его мнению, должно радовать. В современности приобретение автомобиля за символическую сумму, как 200 долларов, стало невозможной мечтой, в отличие от прошлых времен.

Существует устойчивая тенденция к удорожанию всех составляющих автомобильной индустрии. Это связано с ростом цен на исходные материалы и комплектующие, увеличением затрат на энергоресурсы, необходимых для производства, повышением оплаты труда работников, ужесточением налоговой политики и увеличением сопутствующих расходов, связанных с эксплуатацией автомобиля.

"Эта сложная совокупность факторов в любом случае приводит к удорожанию мобильности. Других вариантов ждать не стоит. Всё будет дороже, и эта стабильность должна радовать", — заключил специалист.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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