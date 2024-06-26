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Правила эксплуатации автомобиля в жару: нужно знать каждому водителю

Советы эксперта: как правильно эксплуатировать автомобиль в жару

1:25
Авто

Технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов поделился полезными советами по эксплуатации автомобиля в условиях жары. Он назвал основные опасности, с которыми сталкиваются водители в жаркое время года.

Советы эксперта: как правильно эксплуатировать автомобиль в жару
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Основное внимание следует уделить предотвращению перегрева двигателя, что можно сделать, убедившись в достаточном уровне охлаждающей жидкости перед поездкой.

Родионов также отметил, что в жару не рекомендуется заполнять полный бак бензина из-за возможного выдавливания топлива через клапаны или недостаточно закрученную крышку бензобака, что увеличивает риск возгорания.

Он посоветовал поддерживать давление в шинах на нижней границе рекомендованной нормы в жаркую погоду для улучшения торможения

. В случае сильной жары Родионов рекомендует не включать кондиционер сразу после старта двигателя, а предварительно проехать несколько минут с открытыми окнами для вывода горячего воздуха. Это помогает избежать резких перепадов температуры, которые негативно влияют на пластик и стекла автомобиля.

В случае ливня, Родионов предупредил, что машину не следует парковать в низинах, чтобы избежать возможного затопления. При граде же, если нет возможности укрыться, он рекомендует закрыть капот и крышу салонными ковриками, сообщает журнал "За рулём".

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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