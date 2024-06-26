Это перевозил каждый водитель: что может быть изъято из вашего автомобиля

Что нельзя перевозить в машине: от бензина до бейсбольной биты

0:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Перевозка опасных и запрещённых предметов в автомобиле требует особого внимания. Кроме наркотиков, оружия и взрывчатых веществ список запретов включает неочевидные вещи, которые могут быть изъяты при досмотре ДПС.

Фото: upload.wikimedia.org by ООО «Ниссан Мануфэкчуринг РУС» is licensed under CC BY-SA 4.0

Например, перевозка бензина в обычных пятилитровках может привести к штрафу до 2000 рублей из-за опасности возгорания.

Также подозрения вызывает перевозка мяса животных без соответствующих лицензий на охоту. У инспектора ГИБДД могут возникнуть подозрения, что вы занимаетесь браконьерством.

Даже бейсбольная бита может стать проблемой, если её воспримут как потенциальное орудие преступления.