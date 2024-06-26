Это перевозил каждый водитель: что может быть изъято из вашего автомобиля

Перевозка опасных и запрещённых предметов в автомобиле требует особого внимания. Кроме наркотиков, оружия и взрывчатых веществ список запретов включает неочевидные вещи, которые могут быть изъяты при досмотре ДПС.
Например, перевозка бензина в обычных пятилитровках может привести к штрафу до 2000 рублей из-за опасности возгорания.
Также подозрения вызывает перевозка мяса животных без соответствующих лицензий на охоту. У инспектора ГИБДД могут возникнуть подозрения, что вы занимаетесь браконьерством.
Даже бейсбольная бита может стать проблемой, если её воспримут как потенциальное орудие преступления.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.