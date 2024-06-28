Эксперты "За рулём" составили список из 10 вещей, необходимых для летней поездки

В "Авито" подготовили перечень устройств и гаджетов, незаменимых летом в дороге

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Для комфортных летних путешествий эксперты категории "Запчасти" на "Авито" рекомендуют взять с собой следующие полезные устройства и гаджеты, учитывая длительность поездки.

Фото: 500px.com by Davide Cetta, CC BY-SA 3.0

Автомобильный холодильник

Незаменим в длительных поездках и на пикниках, так как сохраняет продукты свежими и напитки прохладными. Особенно полезен при поездках на море или в кемпинг, если вы берете с собой скоропортящиеся продукты.

Пуско-зарядное устройство

Компактное и полезное в экстренных ситуациях, когда разрядился аккумулятор. Оно также может заряжать гаджеты, что делает его незаменимым помощником в любое время года, особенно летом.

Компрессор и набор для ремонта шин

Позволят быстро подкачать шины и устранить мелкие проколы. Полезны как для проверки давления перед поездкой, так и для устранения проблем с покрышками во время пути.

Массажная подушка или накидка на сиденье

Поможет снять напряжение в длительных поездках. Если в вашем автомобиле нет функции массажа кресел, это доступное средство для повышения комфорта.

Держатель для планшета

Освобождает руки и обеспечивает комфорт и безопасность, особенно в дальних поездках с детьми. Позволяет ребенку смотреть мультфильмы или играть, не напрягая шею.

Складные стулья, столик и зонтик или тент

Удобны для остановок на обед или отдыха на природе. Легко раскладываются и складываются, занимая минимум места в багажнике.

Сезонная аптечка

Должна содержать жаропонижающие и болеутоляющие средства, антигистаминные препараты, крем от загара и средства от укусов насекомых. Это поможет справиться с мелкими травмами, солнечными ожогами и аллергическими реакциями.

Солнцезащитный экран и шторки на окна

Защитят салон от перегрева и выцветания. Предотвращают проникновение солнечных лучей, снижая риск перегрева и повреждения деталей интерьера.

Автомобильный пылесос

Поможет поддерживать чистоту в салоне, особенно в поездках, где пыль и песок неизбежны. Компактные и удобные, пылесосы бывают проводными и беспроводными.

Велокрепления на пятую дверь

Недорогой способ транспортировать велосипеды в отпуск. Легко устанавливаются и подходят для многих моделей автомобилей.