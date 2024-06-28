Эксперты "За рулём" составили список из 10 вещей, необходимых для летней поездки

Для комфортных летних путешествий эксперты категории "Запчасти" на "Авито" рекомендуют взять с собой следующие полезные устройства и гаджеты, учитывая длительность поездки.
Автомобильный холодильник
Незаменим в длительных поездках и на пикниках, так как сохраняет продукты свежими и напитки прохладными. Особенно полезен при поездках на море или в кемпинг, если вы берете с собой скоропортящиеся продукты.
Пуско-зарядное устройство
Компактное и полезное в экстренных ситуациях, когда разрядился аккумулятор. Оно также может заряжать гаджеты, что делает его незаменимым помощником в любое время года, особенно летом.
Компрессор и набор для ремонта шин
Позволят быстро подкачать шины и устранить мелкие проколы. Полезны как для проверки давления перед поездкой, так и для устранения проблем с покрышками во время пути.
Массажная подушка или накидка на сиденье
Поможет снять напряжение в длительных поездках. Если в вашем автомобиле нет функции массажа кресел, это доступное средство для повышения комфорта.
Держатель для планшета
Освобождает руки и обеспечивает комфорт и безопасность, особенно в дальних поездках с детьми. Позволяет ребенку смотреть мультфильмы или играть, не напрягая шею.
Складные стулья, столик и зонтик или тент
Удобны для остановок на обед или отдыха на природе. Легко раскладываются и складываются, занимая минимум места в багажнике.
Сезонная аптечка
Должна содержать жаропонижающие и болеутоляющие средства, антигистаминные препараты, крем от загара и средства от укусов насекомых. Это поможет справиться с мелкими травмами, солнечными ожогами и аллергическими реакциями.
Солнцезащитный экран и шторки на окна
Защитят салон от перегрева и выцветания. Предотвращают проникновение солнечных лучей, снижая риск перегрева и повреждения деталей интерьера.
Автомобильный пылесос
Поможет поддерживать чистоту в салоне, особенно в поездках, где пыль и песок неизбежны. Компактные и удобные, пылесосы бывают проводными и беспроводными.
Велокрепления на пятую дверь
Недорогой способ транспортировать велосипеды в отпуск. Легко устанавливаются и подходят для многих моделей автомобилей.
В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов.