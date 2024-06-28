Вы покинули место ДТП? Вам ничего за это не будет — при одном условии

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Верховный суд разъяснил, когда покинувший место ДТП водитель избежит наказания

1:40
Авто

Если водитель отвозит пострадавшего в аварии в медучреждение и возвращается на место происшествия, он не будет наказан по статье об оставлении места ДТП. Такое разъяснение дал Верховный суд РФ.

Верховный суд разъяснил, когда покинувший место ДТП водитель избежит наказания
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Верховный суд России внес соответствующие изменения в постановление Пленума Верховного суда от 2008 года "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Согласно закону, пункт "б" статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места происшествия) квалифицирует умышленное оставление места преступления водителем в тех случаях, когда его действия не обусловлены необходимостью, вытекающей из факта ДТП, например, доставкой пострадавшего в медучреждение при невозможности отправить его на попутном транспорте, а также невозвращением водителя на место ДТП после доставки пострадавшего в лечебное учреждение при наличии возможности вернуться.

Если виновник аварии покидает место ДТП, осознавая, что оставляет пострадавшего в опасности, его действия квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом "б" статьи 264 УК РФ и статьей 125 (оставление в опасности).

Особо подчеркивается, что действия нетрезвого водителя, скрывшегося с места происшествия, квалифицируются сразу по двум отягчающим признакам: совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения и оставление места аварии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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