Вы покинули место ДТП? Вам ничего за это не будет — при одном условии

Верховный суд разъяснил, когда покинувший место ДТП водитель избежит наказания

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Если водитель отвозит пострадавшего в аварии в медучреждение и возвращается на место происшествия, он не будет наказан по статье об оставлении места ДТП. Такое разъяснение дал Верховный суд РФ.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Верховный суд России внес соответствующие изменения в постановление Пленума Верховного суда от 2008 года "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Согласно закону, пункт "б" статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места происшествия) квалифицирует умышленное оставление места преступления водителем в тех случаях, когда его действия не обусловлены необходимостью, вытекающей из факта ДТП, например, доставкой пострадавшего в медучреждение при невозможности отправить его на попутном транспорте, а также невозвращением водителя на место ДТП после доставки пострадавшего в лечебное учреждение при наличии возможности вернуться.

Если виновник аварии покидает место ДТП, осознавая, что оставляет пострадавшего в опасности, его действия квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом "б" статьи 264 УК РФ и статьей 125 (оставление в опасности).

Особо подчеркивается, что действия нетрезвого водителя, скрывшегося с места происшествия, квалифицируются сразу по двум отягчающим признакам: совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения и оставление места аварии.