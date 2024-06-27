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Штрафы и эвакуация: ГАИ ужесточает меры для водителей без прав

В ГАИ напомнили о серьёзных последствиях поездки за рулём без прав

1:49
Авто

Каждый водитель знает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения может привести к серьёзным последствиям. Именно поэтому многие любители выпить пытаются избежать ответственности. Например, есть случаи, когда за руль сажают людей без водительских прав в надежде избежать наказания, не осознавая, что за такие действия предусмотрены строгие меры.

В ГАИ напомнили о серьёзных последствиях поездки за рулём без прав
Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Владелец транспортного средства имеет право передавать управление только тем лицам, у которых есть соответствующие водительские права, они трезвы и внесены в страховой полис.

Если автомобилем управляет водитель, который не внесён в полис ОСАГО, но имеет водительские права, то наказание будет значительно мягче. Максимально возможное наказание — штраф за отсутствие страховки. Однако если за рулём находится человек без водительских прав, владельцу автомобиля грозит штраф по статье 12.7 КоАП РФ в размере до 15 тысяч рублей.

Пьяный водитель, пересевший на пассажирское место, столкнётся с такими же санкциями, как если бы он сам находился за рулём, сообщает naavtotrasse. ru. Это может повлечь штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок до полутора лет. Всех этих неприятностей можно избежать, если за рулём будет находиться человек с действующими правами нужной категории.

Также в случае такого нарушения автомобиль может быть эвакуирован на штрафную стоянку. Учитывая все вышесказанное, ГАИ призывает автолюбителей соблюдать правила дорожного движения и избегать ситуаций, связанных с поиском "альтернативного" водителя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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