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Сколько стоит обслужить китайский автомобиль в 2024 году

Автоэксперт Овчинникова: особых проблем с ремонтом китайских авто не наблюдается

1:45
Авто

За первые пять месяцев 2024 года китайские автомобили посещали автосервисы на 32% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина этого заключается не в их ненадежности, а в увеличении числа таких автомобилей на дорогах, пояснила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Автоэксперт Овчинникова: особых проблем с ремонтом китайских авто не наблюдается
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Согласно данным аналитической службы Fit Service, с января по май количество новых китайских автомобилей возрастом до четырех лет, обслуживаемых в сети, увеличилось более чем вдвое. В то же время количество более старых автомобилей возрастом 6-9 лет сократилось на 21%.

Резкого роста цен на техобслуживание пока не наблюдается — они увеличиваются в пределах инфляции. За пять месяцев средняя стоимость обслуживания китайского автомобиля в автосервисах сети выросла на 13%, достигнув 7912 рублей.

"Это связано с тем, что большинство обслуживаемых автомобилей — новые, и им требуется только профилактическое техобслуживание, а не ремонт," — объяснила Татьяна Овчинникова.

Она также отметила, что специфических проблем, характерных только для китайских автомобилей, в автосервисах не обнаружено. Однако сложности с подбором запчастей и доступностью технической документации для автомобилей из КНР сохраняются.

По словам Овчинниковой, китайский автопром в целом имеет особый подход к каталогизации запчастей и регламентированию модификаций производства, что усложняет обслуживание таких автомобилей для обычных автовладельцев, заключила эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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