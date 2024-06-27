Эти моменты нельзя упускать из виду при покупке авто с пробегом

Автоэксперт Титов дал рекомендации по покупке подержанной машины

1:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Чтобы избежать риска приобретения автомобиля, который мог быть "распилен" на части, необходимо провести тщательный визуальный осмотр кузова, лакокрасочного покрытия и интерьера, поделился заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом в компании "Авилон" Роман Титов.

Фото: Wikipedia by James086, CC BY-SA 4.0

При осмотре кузова следует обратить внимание на отсутствие неровностей, швов, признаков коррозии, вмятин или других серьёзных повреждений. Сварочные швы со временем подвержены ржавчине, и их можно обычно заметить без специального оборудования.

Также стоит быть настороже при обнаружении толстого слоя краски с применением шпаклёвки, так как это может свидетельствовать о попытках скрыть следы распила.

Признаки того, что автомобиль был "распилен", могут проявляться и в салоне. Например, после таких манипуляций часто возникают дефекты в обивке, которые можно обнаружить по расхождению швов. Поэтому важно внимательно проверить интерьер на наличие повреждений и признаков износа, а также убедиться, что салон не был перешит.

Также следует осмотреть моторный отсек на предмет утечек масла, антифриза и следов ремонта, а также проверить состояние ремней, шлангов и фильтров.

И, конечно же, перед покупкой подержанного автомобиля необходимо изучить его историю. Попросите у продавца информацию о предыдущих владельцах, проверьте модель по VIN-номеру, чтобы узнать, был ли автомобиль в ДТП, залоге или имеет другие обременения, а также чтобы убедиться, что пробег не был скручен.

Кроме того, можно воспользоваться услугами онлайн-маркетплейсов, которые предлагают надежные информационные сервисы для проверки автомобиля.