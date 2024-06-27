Tesla отзовёт более 11 тысяч пикапов Cybertruck: что произошло?

Tesla из-за дворников отзовёт 11,7 тыс. электрических пикапов Cybertruck

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Tesla запускает крупную отзывную кампанию в США, касающуюся нескольких тысяч электрических пикапов Tesla Cybertruck из-за неполадок с дворниками.

Фото: Wikipedia by Lcaa9, CC BY-SA 4.0

Автопроизводитель планирует отозвать 11 688 электрических пикапов Tesla Cybertruck, произведённых с 13 ноября 2023 года по 6 июня 2024 года. Причиной отзыва стал выявленный дефект в моторе стеклоочистителя, из-за чего дворники не функционируют должным образом.

Проблема впервые была обнаружена в начале февраля, и, по утверждению компании, она касается только 2% от общего числа отозванных пикапов.

В рамках этой кампании Tesla бесплатно заменит мотор дворников у затронутых автомобилей. Также будет проведена проверка внешней отделки кузова каждого пикапа, включённого в отзыв.