Tesla отзовёт более 11 тысяч пикапов Cybertruck: что произошло?

Tesla запускает крупную отзывную кампанию в США, касающуюся нескольких тысяч электрических пикапов Tesla Cybertruck из-за неполадок с дворниками.
Автопроизводитель планирует отозвать 11 688 электрических пикапов Tesla Cybertruck, произведённых с 13 ноября 2023 года по 6 июня 2024 года. Причиной отзыва стал выявленный дефект в моторе стеклоочистителя, из-за чего дворники не функционируют должным образом.
Проблема впервые была обнаружена в начале февраля, и, по утверждению компании, она касается только 2% от общего числа отозванных пикапов.
В рамках этой кампании Tesla бесплатно заменит мотор дворников у затронутых автомобилей. Также будет проведена проверка внешней отделки кузова каждого пикапа, включённого в отзыв.
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