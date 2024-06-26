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Редкий суперкар Bugatti с максимальной скоростью 418 км/ч поступит в продажу за 3,2 миллиона фунтов

Эксклюзивный суперкар Bugatti оценён в £3,2 млн

Авто

Редкий суперкар Bugatti будет продан с молотка за колоссальные 3,2 миллиона фунтов стерлингов. Мощный мотор способен развивать невероятную скорость и наверняка подарит своему новому владельцу незабываемые впечатления на всю жизнь.

Эксклюзивный суперкар Bugatti оценён в £3,2 млн
Фото: commons.wikimedia.org by M 93 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license

Молниеносный Chiron Sport был выпущен в 2019 году, а версия 110 Ans Bugatti была выпущена в честь 110-летия производителя спортивных автомобилей.

Великолепный автомобиль оснащён 8-литровым двигателем W-16 с четырьмя турбонаддувом, который придаёт машине невероятную скорость. Суперкар может разогнаться до 0-60 миль в час менее чем за 2,4 секунды.

Автомобиль будет представлен на аукционе Тегернзее в Гут Кальтенбрунн на озере Тегернзее в Германии 27 июля.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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