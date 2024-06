Редкий суперкар Bugatti с максимальной скоростью 418 км/ч поступит в продажу за 3,2 миллиона фунтов

Редкий суперкар Bugatti будет продан с молотка за колоссальные 3,2 миллиона фунтов стерлингов. Мощный мотор способен развивать невероятную скорость и наверняка подарит своему новому владельцу незабываемые впечатления на всю жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by M 93 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license