Редкий суперкар Bugatti с максимальной скоростью 418 км/ч поступит в продажу за 3,2 миллиона фунтов

Редкий суперкар Bugatti будет продан с молотка за колоссальные 3,2 миллиона фунтов стерлингов. Мощный мотор способен развивать невероятную скорость и наверняка подарит своему новому владельцу незабываемые впечатления на всю жизнь.
Молниеносный Chiron Sport был выпущен в 2019 году, а версия 110 Ans Bugatti была выпущена в честь 110-летия производителя спортивных автомобилей.
Великолепный автомобиль оснащён 8-литровым двигателем W-16 с четырьмя турбонаддувом, который придаёт машине невероятную скорость. Суперкар может разогнаться до 0-60 миль в час менее чем за 2,4 секунды.
Автомобиль будет представлен на аукционе Тегернзее в Гут Кальтенбрунн на озере Тегернзее в Германии 27 июля.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.