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Не тратьте деньги на антидождь: вот что работает лучше

Эффективная альтернатива антидождю: экономия без потери качества

1:04
Авто

Многие водители применяют средство под названием "антидождь". Это прозрачная жидкость, которая наносится на лобовое стекло, создавая гидрофобный слой. В результате, дождевые капли быстро скатываются, обеспечивая водителю отличную видимость.

Эффективная альтернатива антидождю: экономия без потери качества
Фото: flickr.com by VV Nincic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Используя антидождь, водитель не столкнется с ситуацией, когда даже при максимальной скорости работы стеклоочистителей сильный дождь мешает обзору. Однако у этого средства есть значительный минус — высокая стоимость.

Некоторые водители ищут более доступную, но столь же эффективную альтернативу. Хорошая новость — такая альтернатива существует. Это кондиционер для волос, содержащий ланолин — смесь липидов, которая также создаёт гидрофобный слой на стекле.

Используя кондиционер для волос, водитель получает эффект антидождя и экономит деньги. Кроме того, кондиционер можно использовать как полировочное средство, придавая поверхности автомобиля блеск.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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