Почему неправильное давление в шинах может стоить вам жизни

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Влияние давления в шинах на управляемость автомобиля

1:04
Авто

Если долгое время не подкачивать шины автомобиля, давление в них может естественным образом снизиться. Причина этого может быть связана с перепадами температур или нарушением герметичности. Иногда в шинах одного автомобиля устанавливается разное давление.

Влияние давления в шинах на управляемость автомобиля
Фото: Wikipedia by Stiopa is licensed under CC BY-SA 3.0

Однако такая езда представляет опасность, что объясняют эксперты. Из-за низкого давления контактное пятно шины смещается в сторону плечевой зоны. Это ухудшает реакцию автомобиля на повороты руля, усложняет разгон и торможение. Кроме того, возрастает расход топлива и увеличивается износ шин.

Избыточное давление в шинах также негативно влияет на управляемость. Возникают трудности при прохождении поворотов, разгоне и торможении. Помимо этого, в такой ситуации более заметны неровности дорожного покрытия.

Поэтому специалисты советуют регулярно проверять давление в шинах и поддерживать одинаковые показатели для всех колёс.


Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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