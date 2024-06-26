Почему неправильное давление в шинах может стоить вам жизни

Если долгое время не подкачивать шины автомобиля, давление в них может естественным образом снизиться. Причина этого может быть связана с перепадами температур или нарушением герметичности. Иногда в шинах одного автомобиля устанавливается разное давление.
Однако такая езда представляет опасность, что объясняют эксперты. Из-за низкого давления контактное пятно шины смещается в сторону плечевой зоны. Это ухудшает реакцию автомобиля на повороты руля, усложняет разгон и торможение. Кроме того, возрастает расход топлива и увеличивается износ шин.
Избыточное давление в шинах также негативно влияет на управляемость. Возникают трудности при прохождении поворотов, разгоне и торможении. Помимо этого, в такой ситуации более заметны неровности дорожного покрытия.
Поэтому специалисты советуют регулярно проверять давление в шинах и поддерживать одинаковые показатели для всех колёс.
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