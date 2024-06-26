Ошибки, которые могут стоить вам авто: летние советы от эксперта

Эксперт объяснил, как правильно эксплуатировать автомобиль летом

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Технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов рассказал изданию kp. ru, как правильно эксплуатировать автомобиль в летний период.

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Он отметил, что не следует заправлять полный бак бензина в жару, чтобы избежать риска выдавливания топлива и пожара. Родионов также рекомендует накачивать шины до нижней границы нормы для улучшения торможения и предотвращения аквапланирования.

В сильную жару лучше сначала проветрить салон, проехав несколько минут с открытыми окнами, а затем включить кондиционер, чтобы избежать резких перепадов температуры. При прогнозе ливня не стоит парковаться в низинах, а при граде — защищать капот и крышу ковриками.